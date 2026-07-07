Gustavo Chavo Díaz en Quedó Picando: su análisis de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y cómo sufrió las apuestas en el fútbol

El entrenador uruguayo Gustavo Chavo Díaz aseguró que la ausencia de Giorgian de Arrascaeta fue clave en la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 , dio nombres de distintos técnicos que le gustaría ver al frente del combinado nacional y habló sobre cómo sufrió el flagelo de las apuestas deportivas en el fútbol de México en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Según el DT, hoy los equipos que están compitiendo en el Mundial hacen la diferencia "en el mediocampo", y cree que en esa zona Uruguay "tuvo un déficit" al perder a Giorgian de Arrascaeta, a quien dirigió en Defensor Sporting, en el rol de "finalizador".

"(Nicolás) De la Cruz cuando entró el equipo funcionó , y lo que se quiso hacer fue aprovechar a (Rodrigo) Bentancur y a (Manuel) Ugarte y poner a Federico Valverde en una posición más adelantada , pero no era su posición, la sufrió", explicó el exentrenador de Nacional, Defensor Sporting y River Plate.

Para Díaz la selección uruguaya "en dos de los tres partidos fue ampliamente superior", pero le faltó "ese último pase", que le hubiese dado "ese jugador que permitiera dar un punto más y clasificar". "El análisis termina siendo desde el resultado . Quedás eliminado en la primera ronda con Arabia Saudita y Cabo Verde, nunca puede ser bueno, no es positivo ", agregó.

Dejó la TV y se une al cuerpo técnico de un excompañero de la selección uruguaya: la decisión de Palito Pereira, quien volverá a dirigir

Al ser consultado sobre qué entrenador querría en la selección uruguaya para suceder a Marcelo Bielsa, Díaz no dudó al mencionar a Diego Aguirre.

"Lo conozco hace muchísimos años, tuve la suerte de jugar con él en River. Es un tipo espectacular, ha estado en equipos de nivel, compitió durante muchísimo tiempo, y hoy lo que ves en el Mundial, a no ser la excepción de Scaloni, ves entrenadores con bagaje, para poder afrontar la prensa, los malos momentos, gestionar un vestuario con egos muy altos. Aparte Diego estuvo en el proceso anterior del Maestro, fue seleccionador del Sub 20, tiene a Juan Verzeri que también fue exitoso", explicó el técnico.

En segundo lugar puso a Jorge Fossati, porque "tiene muchísima experiencia y bagaje", y luego mencionó a Sebastián Abreu y Diego Forlán, que "son parte de la generación dorada" de la selección. También dijo que le gustaría ver a Marcelo Broli, a quien lo respalda el campeonato del mundo Sub 20 de 2023.

Las apuestas deportivas

El Chavo también habló sobre su última experiencia como DT, al frente de los Correcaminos de la UAT de la Liga de Expansión de México. En ese club, contó, debió armar el equipo casi desde cero luego de que varios jugadores fueran suspendidos por estar implicados en apuestas deportivas.

"Se apostaban los tiros de esquina, los laterales. Empezamos a indagar sobre ese tema y empezamos a tener cuidado. Encima el equipo es de una universidad, el prestigio de una universidad del gobierno. Hubo que reestructurar todo el equipo", explicó el entrenador, que lamentó que las apuestas ya están muy "arraigadas" en la cultura de ese país.

En ese sentido, marcó que para los jugadores que permanecieron en el equipo quedó la "desconfianza" de que ante "un error" cualquiera en un partido se podía cuestionar su integridad y podían ser suspendidos "de por vida", lo cual también dificultó la posibilidad de contratar futbolistas que quisieran llegar a ese contexto.

El técnico declaró que la institución los "obligaba" a reportar semanalmente datos del rendimiento de los futbolistas para detectar posibles irregularidades. "Si él no bajó el rendimiento físico, él no tiró el partido", detalló.

Díaz valoró que en el fútbol uruguayo no se ha visto un problema con las apuestas deportivas, aunque en el básquetbol sí. "Hoy las apuestas, hoy el tema de juego está instaurado en todo el mundo, en la sociedad, y ojalá que esté lejos, porque es muy difícil de poder manejar para un club, para un futbolista y para un entrenador. Y no es lo que pensábamos que se hacen un gol, sino que tiran la pelota afuera", expresó.