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El uruguayo Facundo Bernal fue presentado en Betis, primer fichaje en el equipo del chileno Manuel Pellegrini para la próxima temporada; mirá los números

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento Betis, que comienza este martes la pretemporada

7 de julio de 2026 8:27 hs
Facundo Bernal fue presentado en Betis

Facundo Bernal fue presentado en Betis

El Betis ha oficializado el fichaje del centrocampista uruguayo Facundo Bernal hasta 2031 procedente de Fluminense brasileño, al que el club de Sevilla, según fuentes de la operación, ha abonado 9,5 millones de euros por la totalidad de su pase.

El futbolista llegó a mediodía de este lunes a Sevilla para comenzar mañana la pretemporada a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien ya dispone del centrocampista uruguayo como una pieza más en su centro del campo después del traspaso al Sporting de Portugal de Sergi Altimira y a la espera de, entre otras operaciones, conocer si el marroquí Sofyan Amrabat continúa la próxima temporada tras su cesión de la pasada desde el Fenerbahe turco.

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Exhaustivo reconocimiento médico

El nuevo futbolista bético, de 22 años e internacional absoluto en una ocasión con Uruguay, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento médico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro montevideano, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 a Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha dispensado tres asistencias.

El uruguayo que fue fichado por Betis de España, por varios millones, y que deja el fútbol brasileño para pasar a Europa

El uruguayo que esperó por un buen tiempo Betis de España y finalmente firmó por cinco temporadas por casi US$ 11 millones

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Facundo Bernal fue presentado en Betis

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento el Betis, que comenzará este martes la pretemporada, con los preceptivos reconocimientos médicos, y en la que llevará a cabo una primera concentración en Klosterpforte (Alemania) entre el próximo miércoles, día 8, y el sábado 18.

EFE

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