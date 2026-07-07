Los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli fueron presentados oficialmente en Getafe, que hizo uso de la opción de compra de sus fichas

Getafe presentó este martes a sus cuatro nuevos fichajes, los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli , el argentino Zaid Romero y el español Mario Martín, quienes se mostraron convencidos de que, pese a las bajas en el plantel, existen mimbres para hacer una buena actuación en la Liga Conferencia y repetir el rendimiento de la pasada campaña.

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Junto a Toni Muñoz, director deportivo del club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), los cuatro futbolistas -que jugaron cedidos la pasada temporada a la órdenes de José Bordalás y que han sido contratados por el club para el nuevo curso- posaron con la camiseta del club madrileño en el acto de presentación celebrado en el Coliseum.

Zaid Romero , Satriano y Boselli estaban ligados al Brujas, River Plate y Olympique de Lyon, respectivamente, y llegaron cedidos en el mercado de invierno, mientras que Mario Martín lo hizo al inicio de la temporada desde la cantera de Real Madrid.

Satriano admitió que el equipo va a echar de menos a futbolistas como Luis Milla -traspasado al Como italiano- y el uruguayo Mauro Arambarri -fichado por el River Plate argentino- , piezas claves para que se lograra la clasificación para Europa y el séptimo puesto en la Liga, pero confió en que la campaña volverá a ser positiva.

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"Vamos a tratar de hacer lo que hicimos el año pasado, ir paso a paso. Si trabajamos como lo hemos hecho, vamos a conseguir grandes cosas", aventuró el delantero uruguayo, quien anotó seis goles en los 18 partidos que jugó.

De su experiencia en Europa con el Olympique, recomendó ante el estreno del Getafe en la Liga Conferencia "estar tranquilos" y "cuidarse más" por lo apretado del calendario.

Mario Martín aseguró que se siente preparado para asumir el rol que ejercieron el pasado curso Milla y Arambarri como motores del equipo.

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"Me veo totalmente capacitado para poder asumir esa responsabilidad. Tengo ganas de poder afrontarlo", dijo el excanterano madridista.

Boselli: "Yo quería ganar acá”

Boselli agradeció a Bordalás la confianza depositada en él: "Yo quería ganar acá. Estoy muy contento, muy feliz y agradecimiento para él y para el club que hicieron todo lo posible para que podamos seguir aquí y poder disfrutar del año lindo que tenemos por delante".

El defensa uruguayo se marcó como reto llegar a la final de la Liga Conferencia: "Siempre quise jugar en una competición europea. Ojalá lleguemos lo más lejos posible. Soñar con llegar a una final o algo así. Me encantaría".

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Zaid Romero aseguró que el club argentino que más se asemeja al Getafe es Estudiantes de La Plata.

"Es un lugar muy especial para nosotros y creo que se asemeja mucho y es muy parecido acá en muchos aspectos”, señaló Romero, central como Boselli, quien valoró del Getafe “como algo muy lindo la unión entre hinchas, jugadores y ‘staff’".

Getafe presentó a sus cuatro nuevos fichajes: los uruguayos Martín Satriano y Sebastián Boselli, el argentino Zaid Romero y el español Mario Martín,

EFE