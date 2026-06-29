Reproche en redes: Getafe de España le recordó a Marcelo Bielsa la ausencia de Martín Satriano tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026; mirá el video

La temprana y sorpresiva eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando fuertes repercusiones tanto dentro como fuera de las fronteras de Uruguay. Tras confirmarse el adiós del combinado, las redes sociales se convirtieron en el escenario de pases de factura y reclamos deportivos. Uno de los más llamativos provino directamente desde España, donde Getafe aprovechó la coyuntura para enviar un contundente mensaje al cuerpo técnico de la celeste.

A través de sus cuentas oficiales, el club de las afueras de Madrid sacó a relucir el gran presente de su delantero, el uruguayo Martín Satriano, quien no fue incluido por el entrenador argentino en la nómina definitiva para la cita mundialista. Con tono irónico pero un trasfondo de evidente reclamo, la entidad madrileña publicó un mensaje directo en sus plataformas enfocado hacia el técnico del combinado.

Getafe no dejó pasar inadvertida la eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa del Mundial 2026 y en su cuenta de TikTok, le envió un mensaje con una imagen de la clasificación del Grupo H, con España y Cabo Verde clasificados y la celesteen una tercera posición que lo mandó a casa.

"¿Te olvidaste, Pollito?" , rezaba la publicación de la cuenta del citado club de LaLiga de España, acompañada de imágenes del atacante uruguayo Martín Satriano vistiendo la camiseta de su club.

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Martín Satriano celebra un nuevo gol para Getafe en LaLiga de España

Satriano es el primero de los protagonistas del video. El atacante hizo seis goles desde su llegada a mediados de año y se convirtió en fundamental en el equipo del sur de Madrid, ayudando a una histórica séptima posición que dio acceso a Conference League. Además del delantero, Getafe también ejemplificaba con Sebastián Boselli, defensor uruguayo.

Este sutil pero filoso recordatorio llega en el momento más crítico del proceso de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay, sumándose al malestar generalizado por la falta de resultados.

Mientras el entorno del seleccionado asimila el golpe de la eliminación, desde Europa no dudaron en marcar que las decisiones individuales en la confección de la lista dejaron fuera a futbolistas en un óptimo estado de forma que pudieron cambiar el destino de la celeste en la Copa del Mundo.