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Tigre vs Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa Sudamericana: se juega la ida de los octavos de final

Seguí EN VIVO el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Tigre

12 de agosto 2026 - 17:38hs
Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra

Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra

Foto: Gastón Britos/ FocoUy

EN VIVO

Montevideo City Torque afronta el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, con el objetivo de conseguir un buen resultado de cara a la revancha, que será la próxima semana, en Uruguay. El duelo comenzará a las 19:00 horas.

Seguí las estadísticas y el minuto a minuto en vivo:

Tigre vs Montevideo City Torque en vivo

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Torque no jugó el fin de semana ante Peñarol

A diferencia de Tigre, Montevideo City Torque no tuvo acción este fin de semana ya que el encuentro frente a Peñarol por problemas en la red lumínica del Estadio Charrúa.

Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol

Una de las torres lumínicas del Estadio Charrúa, antes de la suspensión del partido entre City Torque y Peñarol

Triunfo importantísimo de Tigre

En la previa de este encuentro, Tigre venció 1-0 a River Plate el pasado sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura y anteriormente igualó frente a Belgrano de Córdoba y se impuso ante Racing Club de Avellaneda, acumulando un invicto de tres partidos en la competencia local.

El Matador transita cuarto en la zona B con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.

Tigre vs River Plate

Tigre vs River Plate

Montevideo City Torque y una fase de grupos implacable

Por su parte, Montevideo City Torque completó una destacada actuación en la fase previa. El conjunto uruguayo dirigido por Marcelo Méndez finalizó en la primera posición de su grupo con 13 unidades, logrando un balance de cuatro triunfos, un empate y apenas una caída.

Este rendimiento le permitió clasificar directamente a los octavos de final, instancia que disputa con el objetivo de seguir haciendo historia en el certamen.

El triunfo de Tigre en dieciseisavos de final

Tigre llega a esta instancia tras culminar en el segundo lugar de su zona en la fase de grupos. El conjunto argentino registró 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, y en los playoffs dejó afuera a Nacional.

Ignacio Russo

Ignacio Russo

¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Tigre?

Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de transmisión de este encuentro internacional pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo a través de las siguientes opciones:

  • Televisión por cable: Señal de DSports.
  • Streaming online: Plataforma DGO para suscriptores.
Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Tigre, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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