Tigre vs Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa Sudamericana: se juega la ida de los octavos de final

Triunfo importantísimo de Tigre

En la previa de este encuentro, Tigre venció 1-0 a River Plate el pasado sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura y anteriormente igualó frente a Belgrano de Córdoba y se impuso ante Racing Club de Avellaneda, acumulando un invicto de tres partidos en la competencia local.

El Matador transita cuarto en la zona B con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.