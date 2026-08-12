Montevideo City Torque afronta el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Tigre en el estadio José Dellagiovanna, con el objetivo de conseguir un buen resultado de cara a la revancha, que será la próxima semana, en Uruguay. El duelo comenzará a las 19:00 horas.
Tigre vs Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa Sudamericana: se juega la ida de los octavos de final
Seguí EN VIVO el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Tigre