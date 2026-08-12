Angelina Solari se despidió de Olimpia con tres récords nacionales y viajó a Estados Unidos; Nelson Corbo tuvo un emotivo homenaje

Angelina Solari viajó este martes a Estados Unidos para seguir su carrera deportiva de natación en la Universidad de Louisville, en Kentucky, luego de tener una sobresaliente actuación en la 34ª edición de la Copa Olimpia en la que batió tres récords nacionales .

Solari, de 18 años, mejoró los récords nacionales de 50 y 100 metros libre , y también del 100 m mariposa. Los récords fueron registrados en piscina de 25 metros .

En 50 m libre registró una marca de 25.05 con la cual superó su propio récord que era de 25.07 desde el 18 de mayo de 2025, logrado en el Meeting de Biguá.

Solari es dueña de este récord desde el 6 de julio de 2024 (25.61) y esta es la cuarta vez que lo bate. Para hacerlo destronó a Abril Aunchayna.

Biguá se consagró campeón nacional de natación en piscina corta en un torneo que tuvo diez récords nacionales

Angelina Solari hizo su primera marca para récord nacional de la temporada en prueba individual: mirá su mejora en los 100 m mariposa

En el 100 m libre paró los relojes en 53.93 dejando atrás su propio récord que era 54.18, alcanzado el 13 de junio de este año en el Nacional de Perú.

Solari se hizo de este récord el 12 de agosto de 2023 (56.39) y esta es la sexta vez que lo bate. Antes, la marca pertenecía a Luna Chabat.

En el 100 m mariposa, su récord tuvo un componente histórico ya que es la primera vez que una nadadora uruguaya corre esta prueba por debajo del minuto. Su tiempo fue de 59.85. Sin dudas que este registro es un todo un hito para la natación nacional.

La pupila de Emiliano Piaggio era dueña del récord con un tiempo de 1.00.07 logrado en junio de este año en el Nacional de Perú.

En este mismo torneo, pero en 2024, Solari se adueñó del récord nacional con un registro de 1.01.15 y esta es la quinta vez que lo mejora. Antes, la marca pertenecía a Antonella Scanavino.

Angelina Solari y Emiliano Piaggio

"Es una beca completa que me llegó tras competir en el torneo María Lenk de 2025, en Brasil, directamente de mi futuro coach. Estaba en el torneo y en base a mis resultados, él se contacto conmigo en ese mismo campeonato", contó Solari a Referí.

Su primera competencia internacional una vez instalada en Argentina serán los Juegos Odesur (12 al 26 de setiembre en Santa Fe) donde competirá en 50 y 100 m libre y también en 50 y 100 m mariposa.

Solari está preparada para su nuevo desafío, no solo en lo deportivo sino también en lo académico porque habla inglés, además de portugués.

"Sin dudas es un paso muy grande en mi carrera, pero a su vez estoy muy contenta y emocionada. También me siento apoyada por mi familia y entrenadores para continuar en este nuevo camino, que quizá no sea del todo fácil pero tengo la seguridad de decir de que es una oportunidad única tanto en lo deportivo como en lo académico. Así que no puedo estar más agradecida por saber que tengo el apoyo constante de todas las personas que amo", reveló.

"Por lo que tengo entendido de parte de la universidad, puedo ir a competir por Uruguay en competencias seleccionadas o las más importantes que intenten no interferir en el calendario universitario y cuando tenga que venir a competir por mi club voy a poder asistir en el periodo de receso que va aproximadamente de mayo a julio", manifestó.

Solari vivió un torneo de muchas emociones, lloró por sus enormes logros y el amor que le brindaron sus compañeros, entrenadores y allegados a Olimpia, y ahora llevará su talento a perfeccionar a Estados Unidos.

El sentido homenaje a Nelson Corbo

Angelina Solari y Nelson Corbo

La edición 34 de la Copa Olimpia llevó el nombre de Nelson Corbo, entrenador en jefe de Olimpia que este año se retirará de la actividad dejando un enorme legado de trabajo, formación y desarrollo, no solo de la natación del club sino de toda la natación uruguaya.

"Fue una movida que se generó a través de los delegados club y del resto del cuerpo técnico. Este es mi último año de trabajo y por ende fue la última Copa Olimpia en la que estuve. Estoy como entrenador de Olimpia desde 1989, es realmente una vida y es mi club de toda la vida", contó Corbo.

Como nadador disputó cinco sudamericanos y fue campeón en 100 metros pecho. "Suena medio raro hablar de mí porque no es mi perfil, pero estoy loco de la vida porque es una caricia al alma. He tratado de transmitir una forma de trabajo para que otros lo pueda continuar y eso es lo más importante. Esto no se corta porque sigue en buenas manos", agregó.

Olimpia terminó campeón de su copa con Biguá segundo e Intendencia de Maldonado completando el podio.

Salvador Pulis de Olimpia y Agustina Presno de Biguá fueron las mejores marcas técnicas infantiles, Rodrigo Piaggio y Manuela Stenger, ambos de Olimpia, los mejores en juveniles A, Matías Vázquez y Angelina Solari, también locales, los mejores en juveniles B.

Vázquez batió el récord juvenil B de 200 m combinado con una marca de 2.05.21.

La fiesta de despedida de Angelina Solari Nelson Corbo, fue completa.