Angelina Solari hizo su primera marca para récord nacional de la temporada en prueba individual: mirá su mejora en los 100 m mariposa

La nadadora uruguaya Angelina Solari batió este sábado su primer récord nacional individual del año. Fue en el Meeting Day de Juveniles y Mayores que se disputó en la piscina de Biguá.

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Solari, que en abril cumplió 18 años , ganó la prueba del 100 metros mariposa con una marca de 1.00.12 con la que superó por apenas una centésima a su propia marca establecida en este mismo torneo un año atrás, el 17 de mayo de 2025.

La nadadora de Olimpia ya se había hecho de este récord el 17 de agosto de 20224 con un crono de 1.01.15 con el que le arrebató el récord a Antonella Scanavino quien lo tuvo vigente por 13 años con 1.02.32.

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Angelina Solari campeona en 50 y 100 m libre del Sudamericano juvenil de Río de Janeiro en natación

Estos tiempos son en 25 metros, medida de la piscina de Biguá.

Solari también dejó fijado el tiempo en juveniles B (16 a 18 años) y recibió el diploma de la Federación Uruguaya de Natación con su entrenador Emiliano Piaggio.

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Juan Ergui sigue en gran crecimiento

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Otro nadador destacado de la jornada fue Juan Ergui, juvenil de Biguá quien impuso nuevo récord juvenil B en 200 m libre.

El pupilo de Matías Acosta, que en marzo cumplió 18 años, registró un tiempo de 1.50.96 superando el récord de Leo Nolles 1.52 14.

Dos récords de categorías en postas

Olimpia hizo nuevos récords de categoría en juveniles B en pruebas de relevo categoría club.

En el 4x50 m combinado mixto Federico Castell, Joaquín González, Luciana De Armas y Angelina Solari impusieron nueva marca con un tiempo de 1.50.50, mientras que en el 4x50 libre mixto Angelina Solari, Luciana De Armas, Benjamín Amaral e Ignacio Arbiza hicieron lo propio con 1.41.36 por lo que Solari cerró una jornada redonda con un récord nacional absoluto y dos juveniles B en postas.

Para quedar homologadas, estas marcas deberán pasar ahora por el proceso administrativo correspondiente ante la Federación Uruguaya de Natación.

Cinco récords nacionales en 2026

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El récord de Solari en mayores es el quinto del año tras los alcanzados por Abril Allende en febrero en 50 m pecho, Pilar Cañedo en abril en 800 y 1.500 m libre, y Lucas Young quien a comienzos de mayo mejoró su récord de 200 m combinado en piscina larga en Fot Lauderdale.