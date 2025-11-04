Angelina Solari y Matías Vázquez bajaron récords nacionales en el Nacional Juvenil de natación en pileta corta

Angelina Solari volvió a mejorar un récord nacional y sigue en su línea de progresión en la natación uruguaya. La nadadora de Olimpia quebró su propia marca del 50 metros mariposa de piscina corta (25 metros) y junto con Matías Vázquez logró el destaque de establecer nuevos registros.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Ambos compitieron el fin de semana en el Campeonato Nacional Juvenil que se llevó a cabo en la piscina de Olimpia.

Solari, de 17 años, nadó el 50 metros mariposa en 26.72, rebajando su récord de 26.80 fijado el 27 de junio de este año en el Nacional de pileta corta disputado en Biguá.

Es la quinta vez que baja este récord que el 1° de junio de 2024 le arrebató a Luna Chabat con un tiempo de 27.36.

NATACIÓN Mar Cassou y Luciana De Armas ganaron medallas en el prestigioso torneo juvenil de natación de Mococa

NATACIÓN Juan Saint-Upery mejor su récord nacional en 50 m espalda en natación e igualó una marca de 24 años

Solari también es dueña de los récords nacionales de 50 y 100 m libre y de 100 y 200 m mariposa, en pileta corta (la pileta larga u olímpica es de 50 metros).

Además, Solari logró su mejor marca personal en el 100 m espalda con un registro de 1.11.86.

Como si eso fuera poco, Solari logró el récord nacional del 100 m libre al nadar una posta, pero su marca no pudo ser convalidada por un error técnico con las placas que toman los tiempo.

El récord nacional de Matías Vázquez

Otro nadador de Olimpia, Matías Vázquez, rebajó el récord nacional del 200 m espalda con una marca de 2.01.15.

El récord nacional estaba en manos de Juan Ignacio Saint Upery con 2.02.52 desde el 29 de junio de 2025, en el marco del Nacional en Biguá.

Dos títulos para Olimpia y uno para Biguá

Biguá fue campeón en juveniles A (15 y 16 años) y Olimpia en juveniles B (16 a 18 años) y en mayores.

Ambos equipos se aprontan ahora para disputar el Campeonato Nacional absoluto, la máxima competencia de la temporada, que se realizará en el Campus.

Biguá asistió al torneo con un equipo reducido porque esta semana muchos viajan a Argentina al torneo aniversario de FENABA en Parque Roca. Tres varones del club lograron las mejores marcas técnicas del certamen: Santiago Presno en juveniles A, Juan Ergui en juveniles B y Ben Nolles en mayores.

Los récords juveniles B que se batieron en el torneo

Matías Vázquez, además de su récord individual absoluto, batió otro en juveniles B, en 200 m mariposa, con un registro de 2.05.88, mejorando una marca vigente desde 1991 en manos de Javier Golovchenko.

El relevo 4x100 libre femenino de Olimpia integrado por Angelina Solari, Tatiana Fernandez, Manuela López y Belén Zeballos fijó una nueva marca en la categoría con un tiempo de 3.56.43.

El relevo 4x100 combinado de varones de Olimpia conformado por Matías Vázquez, Ignacio Arbiza, Samuel Santos y Benjamín Amaral hizo lo propio con un tiempo de 3.53.64.

En el 4x50 combinado mixto Matías Vázquez, Joaquín González, Angelina Solari y Tatiana Fernández fijaron también un nuevo récord 1.50.60.