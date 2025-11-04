Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las cuatro ausencias que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para la última fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque

El entrenador aurinegro está obligado a realizar variantes para el encuentro de este domingo

4 de noviembre 2025 - 13:16hs
Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre en Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol volvió a tener libre en la jornada de este martes al igual que el lunes, y retornará a las prácticas este miércoles en Los Aromos para comenzar a enfocarse en el último partido del Torneo Clausura que ya obtuvo el domingo pasado tras vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo. Los carboneros enfrentarán a Montevideo City Torque este domingo a la hora 16.30.

Diego Aguirre decidió darle descanso al plantel luego de una semana cargada de adrenalina en la que ganó dos títulos en cuatro días, ya que el miércoles había obtenido por primera vez en la historia del club, la Copa AUF Uruguay al vencer 2-0 a Plaza Colonia.

El técnico aurinegro deberá hacer variantes obligadas para enfrentar a Montevideo City Torque.

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
FÚTBOL

La polémica que se generó con una reacción de Washington Aguerre con un gesto y un insulto a la hinchada de su equipo, Independiente Medellín; mirá el video

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia
ESPAÑA

La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

Para que ello suceda, los carboneros deben vencer a su rival, en tanto que los tricolores deberán perder en su visita al Parque Franzini contra Defensor Sporting.

Las cuatro bajas que tendrá Aguirre

Diego Aguirre no podrá contar con cuatro jugadores para el encuentro de Peñarol ante Montevideo City Torque.

Dos de ellos, Eric Remedi e Ignacio Sosa, por suspensión, ya que vieron la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo frente a los violetas.

Por su parte, Maximiliano Olivera y Héctor "Tito" Villalba, aún no están prontos para volver de sus lesiones.

Clásico campeonato clausura 2025/Lucas Villalba, Maximiliano Olivera
Maximiliano Olivera de Pe&ntilde;arol ante Lucas Villalba de Nacional

Maximiliano Olivera de Peñarol ante Lucas Villalba de Nacional

Según ya anunció Diego Aguirre, Olivera lo guardarán para el encuentro semifinal ante Liverpool (si es que no hay una final por la Tabla Anual ante Nacional), en tanto que el extremo argentino, también está en condiciones de estar en el plantel ante los negriazules, luego de su fuerte esguince de tobillo sufrido ante Miramar Misiones en Durazno.

Obviamente que no se toman en cuenta los cinco jugadores que tienen lesiones graves y que se vienen reponiendo de las mismas, aunque no jugarán más por este año: David Terans, Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Montevideo City Torque Los Aromos Torneo Clausura Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "El poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura perfecta"

Gastón Tealdi, presidente de la SAD al frente de Rampla Juniors
RAMPLA JUNIORS

Gastón Tealdi, tras ser declarado persona no grata en Rampla Juniors: "Hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley"

Federico Valverde ante Liverpool
CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

Lorena Graña
FÚTBOL SALA

Peñarol volvió a golear y dio un paso clave rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres: mirá los goles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos