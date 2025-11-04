Las cuatro ausencias que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para la última fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque
El entrenador aurinegro está obligado a realizar variantes para el encuentro de este domingo
4 de noviembre 2025 - 13:16hs
Diego Aguirre en Peñarol
Foto: Inés Guimaraens
Peñarol volvió a tener libre en la jornada de este martes al igual que el lunes, y retornará a las prácticas este miércoles en Los Aromos para comenzar a enfocarse en el último partido del Torneo Clausura que ya obtuvo el domingo pasado tras vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo. Los carboneros enfrentarán a Montevideo City Torque este domingo a la hora 16.30.
Diego Aguirre decidió darle descanso al plantel luego de una semana cargada de adrenalina en la que ganó dos títulos en cuatro días, ya que el miércoles había obtenido por primera vez en la historia del club, la Copa AUF Uruguay al vencer 2-0 a Plaza Colonia.
El técnico aurinegro deberá hacer variantes obligadas para enfrentar a Montevideo City Torque.
Para que ello suceda, los carboneros deben vencer a su rival, en tanto que los tricolores deberán perder en su visita al Parque Franzini contra Defensor Sporting.
Las cuatro bajas que tendrá Aguirre
Diego Aguirre no podrá contar con cuatro jugadores para el encuentro de Peñarol ante Montevideo City Torque.
Dos de ellos, Eric Remedi e Ignacio Sosa, por suspensión, ya que vieron la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo frente a los violetas.
Por su parte, Maximiliano Olivera y Héctor "Tito" Villalba, aún no están prontos para volver de sus lesiones.
Según ya anunció Diego Aguirre, Olivera lo guardarán para el encuentro semifinal ante Liverpool (si es que no hay una final por la Tabla Anual ante Nacional), en tanto que el extremo argentino, también está en condiciones de estar en el plantel ante los negriazules, luego de su fuerte esguince de tobillo sufrido ante Miramar Misiones en Durazno.
Obviamente que no se toman en cuenta los cinco jugadores que tienen lesiones graves y que se vienen reponiendo de las mismas, aunque no jugarán más por este año: David Terans, Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera.