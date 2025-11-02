Dólar
FÚTBOL

Duelo de gigantes: el motivo del posible clásico Nacional vs Peñarol que se puede dar en dos semanas

Se viene una definición tremenda en la Liga AUF Uruguaya con los dos grandes como protagonistas, además de Liverpool y hasta Montevideo City Torque

2 de noviembre 2025 - 10:41hs
Leonardo Fernández y Christian Oliva

Leonardo Fernández y Christian Oliva

Foto: Leonardo Carreño

Nacional empató 0-0 ante Cerro jugando como visitante en el Estadio Centenario este sábado a la noche por la fecha 14 del Torneo Clausura y de esa manera, volvió a dejar 2 puntos por el camino, como ya había ocurrido la semana anterior igualando de la misma manera ante Wanderers en el Parque Viera.

Este resultado le da chances a Peñarol de poder alcanzarlo en la punta de dicha tabla que es fundamental, ya que clasifica directamente al que la consiga, a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Se puede venir un clásico

El resultado de Nacional ante Cerro, dejó abierta la posibilidad de que pueda haber un clásico ante Peñarol en dos semanas.

Es que los tricolores tienen 78 puntos en el liderazgo de la Tabla Anual, y los dirigidos por Diego Aguirre, cuentan con 72 unidades.

Si Peñarol gana los dos partidos que le quedan, este domingo ante Defensor Sporting y la semana que viene contra Montevideo City Torque, llegará a 78, los mismos que Nacional.

Para que pueda haber un clásico que defina la Tabla Anual entre los dos grandes en dos semanas, no solo Peñarol debe ganar los dos partidos, sino que Nacional debería perder el próximo fin de semana ante Defensor Sporting en el Parque Franzini por la última fecha del Torneo Clausura.

Así, ambos igualarían con 78 puntos en el liderazgo de la Tabla Anual y forzarían un clásico que definiera al vencedor de la misma.

