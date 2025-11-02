Diego Aguirre tras conquistar el Torneo Clausura: anunció que los goles de tiro libre de Leo Fernández "ya van a llegar" y que por la Tabla Anual "todo es posible"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró mesuradamente feliz por la conquista del Torneo Clausura, dijo que el gran objetivo del club es ganar la Liga AUF Uruguaya, dejó abierta la definición de la Tabla Anual e hizo un importante anuncio sobre Leonardo Fernández, de cara a la definición de la temporada.

En conferencia de prensa, Aguirre comenzó haciendo un balance del Torneo Clausura: "Tuvimos buenos momentos en algunos partidos, hicimos más puntos que los demás, esa es la realidad, tal vez me hubiera gustado tener más puntos hoy, pero es lo que hay, el objetivo era ganar el Clausura en esta segunda parte del año y lo logramos. Estamos en esa final con Liverpool que era lo que queríamos, hay que prepararnos para eso, obviamente que vamos a ir a ganar el próximo partido (contra Montevideo City Torque) porque nunca se sabe lo que puede pasar. Ya tenemos el derecho de esa final con Liverpool".

Liverpool es campeón del Torneo Apertura y Peñarol el del Clausura. Nacional es líder de la Tabla Anual con tres puntos de diferencia sobre Peñarol. Si Nacional gana la Anual, en la última fecha del Clausura (necesita un punto ante Defensor Sporting en el Franzini) se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

"Fue muy dificil el Clausura, perdimos partidos por errores, por méritos del rival y también por algún bajo rendimiento nuestro. No hay que lamentarse, hay que verle el lado positivo, el equipo siempre sostuvo una actitud, es lo que hay que resaltar y prepararnos para lo que viene, van a ser partidos muy difíciles y emocionantes" , sostuvo.

"Defensor hizo muy buena presión mitad de la cancha, amenazaba con contragolpees que no pudieron finalizarlos, creo que se plantaron bien, crecieron en confianza con el gol y nos complicaron bastante, el gol al final del primer tiempo cambión, nos sacó un poco de nerviosismo, se veía que el partido lo íbamos a ganar y se lo dije a los jugadores", comentó sobre el partido.

"No podíamos dejar esta posibilidad de jugar con nuestra gente y había que ganar el Clausura. El penal nos pudo afectar, pero mantuvimos la calma, tal vez no jugamos un gran partido, pero fuimos contundentes y superamos en general al rival". indicó Aguirre.

"Iban 50 segundos en el penal, nos condicionó, recibir el gol tan temprano nos afectó bastante, pero con los goles el equipo se soltó más; el segundo tiempo fue bastante bueno, pero hay que seguir mejorando", manifestó.

"Me hubiera gustado mucho obtener la Tabla Anual, veremos en el último partido, en el fútbol todo es posible", indicó.

"Tenemos variantes, tenemos diferentes situaciones para plantear de acuerdo al rival, el equipo está mejor, al que le toque tiene que dar el máximo para ayudar y en definitiva lo que nos importa a todos es el objetivo de volver a ser campeones uruguayos, estamos más cerca", agregó.

El anuncio de los tiros libres de Leonardo Fernández

A Aguirre le preguntaron por la ausencia de goles en lo que val del año de Leonardo Fernández por la vía de los tiros libres. Contra Defensor Sporting pateó varios mal.

"Ya van a venir, no te pongas impaciente que ya va a llegar", le dijo al periodista.

"Entrena, le pega... Le costó el cambio de pelota sin ninguna duda, el año pasado eran todos goles, en los entrenamientos se quedaba pateando y metía muchos goles y en los partidos también, ahora en los entrenamientos entran algunas y otras no, pero todavía queda".

Los elogios para cuatro jugadores

Sobre la titularidad de Stiven Muhlethaler, Aguirre dijo: "Me gustó cómo entró el otro día en Copa AUF Uruguay, viene mostrando cosas en entrenamientos, me gustó mucho cómo jugó, aportó cosas interesantes: vértigo, velocidad, profundidad, quedé contento".

Sobre el retorno a la formación titular de Pedro Milans, quien se irá del club al vencer su contrato el 31 de diciembre, Aguirre comentó: "Ha jugado muchísimo con nosotros, luego tuvo un temita físico y quedó relegado en los últimos partidos, pero lo considero muchísimo y es muy importante; era necesario que jugara para preparar lo que viene más adelante".

"Tengo que tener alternativas porque suceden cosas, no me puede sorprender una expulsión o una lesión, por eso variamos. Hay que demostrar partido a partido, por los rendimientos que considere buenos le voy a dar oportunidad a los jugadores", agregó.

Sobre el excelente rendimiento de Lucas Hernández: "Los goles de Lucas no me sorprenden, en partidos importantes tampoco, se lo merece porque es gran tipo, muy buen jugador, muy querido por todos, es un premio a su esfuerzo, a ser un buen compañero cuando no le toca jugar. Es un ejemplo a seguir y hoy estamos todos contentos con él".

Sobre el nuevo rol de Maximiliano Silvera al jugar de doble 9 con Matías Arezo, la Fiera indicó: "Le estoy pidiendo tácticamente cosas distintas porque cuando juega como única punta hace un trabajo y hoy al estar acompañado por Matías empezó a jugar retrasado, en el transcurso del segundo tiempo le pedí otras cosas. Es muy solidario, muy generoso, terminó dando muchas cosas que tal vez no se ven, pero hizo un gran trabajo para el equipo y le doy mucho valor".

Diego Aguirre fue consultado sobre su continuidad para 2026 en Peñarol

"No hay nada que indique lo contrario, estoy totalmente focalizado en el objetivo de este año. pero es también mi obligación y mi responsabilidad planificar cosas para el año próximo sobre todo cuando aparece una oportunidad de lo que considero un buen jugador. Además, estamos trabajando en cosas para adelante", manifestó Aguirre al ser consultado sobre su continuidad para el próximo para el que tiene contrato.