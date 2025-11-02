Los dos goles de Lucas Hernández en Peñarol ante Defensor Sporting: primer doblete de la carrera de un jugador marcado para momentos importantes

Lucas Hernández fue el héroe del triunfo de Peñarol sobre Defensor Sporting y de la consagración del aurinegro en el Torneo Clausura 2025, conquista que mete al aurinegro en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El lateral de 33 años marcó dos goles en acciones de pelotas quietas, capturando rebotes desde el mismo sector del área.

Primero igualó el juego, a los 44', tras un tiro libre donde le dio de volea al medio del arco. El balón se desvió en Marco Saravia, justo cuando se dirigía a donde estaba el golero Kevin Dawson.

A los 55' puso el 2-1 tras un córner, que como el tiro libre pateó Leonardo Fernández, pero esta vez le dio de sobrepique para meterla contra un ángulo.

POSICIONES Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

TORNEO CLAUSURA Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Hernández fue titular en lugar de Maximiliano Olivera, primer capitán del equipo, ausente por una distensión muscular.

El lateral zurdo portó la cinta de capitán y fue la gran figura del encuentro.

Hernández cursa su segundo período en Peñarol.

El primero fue entre 2017 y 2019 donde jugó 92 partidos con 6 goles y la friolera de 19 asistencias entre todas las competiciones oficiales.

Desde su retorno al club, a comienzos de 2023, suma 117 encuentros con 9 goles y 15 asistencias.

Eso lo hace totalizar 209 partidos con 15 goles y 34 asistencias.

Fue campeón uruguayo en 2017, 2018 y 2024. Va por una nueva consagración.

Este retorno estuvo marcado por la precaria condición física con la que volvió a las canchas tras superar en Brasil una rotura de ligamentos.

Le costó ponerse a tono en lo físico, le costó completar 90 minutos en cancha.

El expresidente bromeó este domingo sobre su condición física y la constante crítica de los hinchas del propio Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeCBarrera/status/1985142872094777847&partner=&hide_thread=false Gordos ... eran los de antes !!! La copa está en la vitrina . Peñarol Peñarol !!! pic.twitter.com/LLavAbR8Pa — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) November 3, 2025

Pero cada vez que tuvo la oportunidad, demostró la clase de jugador que es, como cuando empató un clásico que estaba perdido, en el Gran Parque Central, por el Torneo Clausura 2023, cuando el técnico era Darío Rodríguez.

Técnicamente es el mejor lateral zurdo del fútbol uruguayo por destrozo. Es un 10 recostado contra la banda defensiva. Tiene un guante en el pie, ofrece salida clara y le da al equipo juego asociado. Cuando progresa en campo tiene todos los recursos para desbordar y meter un pase de gol o para tirar una diagonal y llegar a zona de definición.

Diego Aguirre lo utilizó este año como doble 5 en algunos partidos de Copa AUF Uruguay. Porque es un jugador versátil y adaptable.

Su condición física y las lógicas secuelas que dejan algunas graves lesiones en los jugadores, llevó a Aguirre a dosificar sus minutos en cancha.

Pero suele ser uno de esos jugadores a los que el DT recurre para cambiar trámites adversos.

Este vez le tocó ser titular y dejar la huella con otro gol importante. "No me sorprende", dijo Aguirre en conferencia de prensa. Es el primer doblete de su carrera. Y son goles que valen mucho para este Peñarol.