Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Peñarol derrotó 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la penúltima fecha del Torneo Clausura consagrándose campeón del certamen con Lucas Hernández como héroe

2 de noviembre 2025 - 21:26hs
&nbsp;Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Kevin Dawson

Kevin Dawson

Foto: Dante Fernández/Focouy
Gustavo Tejera

Gustavo Tejera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Marco Saravia, Nahuel Furtado, Lucas Agazzi y Lucas Paul De los Santos

Marco Saravia, Nahuel Furtado, Lucas Agazzi y Lucas Paul De los Santos

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Abreu&nbsp;

Diego Abreu 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Dante Fernández/Focouy
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Dante Fernández/Focouy
Pelota Penalty

Pelota Penalty

Foto: Dante Fernández/Focouy
Bengalas en el saludo de Peñarol

Bengalas en el saludo de Peñarol

Foto: Dante Fernández/Focouy
Kevin Dawson

Kevin Dawson

Foto: Dante Fernández/Focouy
Javier Méndez

Javier Méndez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Eric Remedi y José Álvarez&nbsp;

Eric Remedi y José Álvarez 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Kavier Méndez y Kevin Dawson&nbsp;

Kavier Méndez y Kevin Dawson 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández&nbsp;

Lucas Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Brayan Cortés

Brayan Cortés

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera y Lucas Hernández&nbsp;

Maximiliano Silvera y Lucas Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Ignacio Sosa y Lucas Hernández&nbsp;

Ignacio Sosa y Lucas Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Gustavo Tejera, Lucas Paul De los Santos e Ignacio Sosa

Gustavo Tejera, Lucas Paul De los Santos e Ignacio Sosa

Foto: Dante Fernández/Focouy
Stiven Muhlethaler

Stiven Muhlethaler

Foto: Dante Fernández/Focouy
Matías Arezo y Juan Viacava

Matías Arezo y Juan Viacava

Foto: Dante Fernández/Focouy
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Stiven Muhlethaler y Germán Barrios&nbsp;

Stiven Muhlethaler y Germán Barrios 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nahuel Furtado y Maximiliano Silvera

Nahuel Furtado y Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández y Javier Méndez

Lucas Hernández y Javier Méndez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Ignacio Sosa, Lucas Hernández y Javier Méndez

Ignacio Sosa, Lucas Hernández y Javier Méndez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández

Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Hernández y Mauricio Amaro

Lucas Hernández y Mauricio Amaro

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Peñarol derrotó 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo consagrándose como campeón del Torneo Clausura, con una fecha por jugarse, y metiéndose en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde también está Liverpool, como campeón del Torneo Apertura.

Diego Abreu abrió la cuenta apenas iniciado el partido. El gol fue de penal tras una falta de Nahuel Herrera en incidencia advertida por Antonio García en el VAR y revisada a nivel de campo por Gustavo Tejera.

Peñarol empató a los 45' por intermedio de Lucas Hernández quien a los 55' metió el segundo, ambos con remates potentes de zurda a la salidas de pelotas quietas.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Embed

Live Blog Post

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Mirá en esta nota cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual, que todavía no está cerrada porque Nacional, de cara a la última fecha, tiene tres puntos más que los aurinegros.

Live Blog Post

Minuto 96: se terminó el partido

Sin jugar bien, Peñarol ganó 2-1 y es el campeón del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Minuto 90: se jugarán 4' de adición.

Tejera da 4' de reposición.

Live Blog Post

Minuto 86: Eric Remedi se hace sacar la quinta amarilla

Amarilla para el argentino Eric Remedi, el otro elemento de Peñarol que acumulaba cuatro y que ahora limpia su foja de cara a la inminente definición de la Liga AUF Uruguaya.

Live Blog Post

Minuto 84: se va Lucas Hernández

A la cancha Gastón Silva. Se va la gran figura que tuvo el partido: Lucas Hernández. Arranca la mayor ovación de la noche.

Live Blog Post

Minuto 83: amarilla para Nacho Sosa

Se hace sacar la quinta amarilla Nacho Sosa. Queda suspendido para jugar la última fecha ante Montevideo City Torque.

Live Blog Post

Minuto 83: amarilla para Pedro Milans

Hace tiempo Milans para reanudar el juego. Amarilla.

Live Blog Post

Minuto 81: se generan incidentes entre los propios hinchas de Peñarol

Hay incidentes entre hinchas de Peñarol en la Tribuna Cataldi, donde se aposta la barra del club.

Live Blog Post

Minuto 77: peligroso intento de Matías Amaro

No está firme Peñarol. Le empieza a llegar Defensor Sporting. Remate peligroso de Amaro. Ataja Cortés.

Live Blog Post

Minuto 73: se va Matías Arezo

A la cancha Jesús Trindade. Se va uno de los 9, Arezo. Refuerza el mediocampo Aguirre. No luce firme la defensa aurinegra y Defensor Sporting vuelve a generar peligro tras haber quedado abajo en el marcador.

Live Blog Post

Minuto 70: Xavier Biscayzacú a la cancha

Entró el delantero Xavier Biscayzacú, se va el Pepe Álvarez en Defensor Sporting.

Live Blog Post

Minuto 69: primer cambio en Peñarol

Vuelve a jugar tras superar una lesión Leandro Umpiérrez. Sale, muy aplaudido, Stiven Muhlethaler. Entusiasta el extremo, fue a todos y se mostró siempre amenazante con su velocidad.

Live Blog Post

Minuto 62: dos cambios en Defensor Sporting

Lautaro Navarro y Alan Torterolo, Nicolás Wusnch a la cancha en Defensor Sporting. Se les termina el partido a Diego Abreu, Lucas Paul De los Santos y Lucas Agazzi.

Live Blog Post

Minuto 60: otro mal tiro libre de Leo Fernández

Sigue errático en todo lo que va del año Leo Fernández a la hora de ejecutar los tiros libres. Nuevo remate afuera desde posición propicia.

Live Blog Post

Minuto 59: empieza a caminar por la cornisa Pacífico

Nueva falta de Pacífico que está amonestado. Corre riesgo de ver su segunda amarilla el lateral.

Live Blog Post

Minuto 55: nuevo gol de Lucas Hernández

Córner para Peñarol, rebote y gran remate de Lucas Hernández para establecer el 2-1. Zurda mágica. Zurda letal.

Live Blog Post

No hay cambios para el segundo tiempo

Peñarol y Defensor Sporting salen a jugar con las mismas formaciones iniciales. Están amonestados en los aurinegros Matías Arezo y en los violetas Patricio Pacífico y Lucas Paul De los Santos.

Live Blog Post

El balance del primer tiempo

Peñarol jugó muy mal el primer tiempo. Tuvo que remar contra un gol de vestuarios porque Defensor Sporting entró ganando con un gol de penal, bien pateado por Diego Abreu. El aurinegro reaccionó corriendo mucho pero jugando poco. Sobre la media hora declinó su intensidad. Leo Fernández pateó mal las pelotas quietas. Además, se prodigó por el campo de juego pero no fue nunca eficaz para armar juego ni poner pelotas punzantes. Eric Remedi fue el más pensante y ordenado. Sobre el final llegó el gol del empate, impensado e inesperado por lo que fue el trámite del juego. Lucas Hernández empalmó una volea, el balón se desvió, Dawson no respondió bien al centro inicial y el aurinegro se llevó un gran botín tras jugar mal, nuevamente sobre el cierre de uno de los tiempos.

Live Blog Post

Minuto 48: final del primer tiempo

Se termina la primera mitad, en tablas.

Live Blog Post

Minuto 47: hinchas de Peñarol vuelven a encender bengalas

Hay hinchas de Peñarol que están empecinados en generarle multas al equipo. Ha pasado sistemáticamente todo el año en todas las competencias. Ahora encienden bengalas en la Tribuna Cataldi. Ya lo habían hecho al inicio del partido.

Live Blog Post

Minuto 46: amarilla para Matías Arezo

Dura falta de Matías Arezo en zona media, amarilla.

Live Blog Post

Minuto 45: gol de Lucas Hernández

20251102 Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (5)

Se encuentra Peñarol con el gol del empate. Volea de Lucas Hernández para igualarlo tras jugar mal primer tiempo.

Live Blog Post

Minuto 36: mal momento de Peñarol en el partido

Decae la intensidad de Peñarol que luce inconexo entre sus líneas. No hay volumen de juego. No hay un interlocutor para el juego que puede proponer Leo Fernández y los centrodelanteros lucen aislados del resto.

Live Blog Post

Minuto 34: remate alto de Leo Fernández

Potente remate de Leo Fernández, pero desviado. Alto y afuera.

Live Blog Post

Minuto 33: nuevo amonestado en Defensor Sporting

El volante Lucas Paul De los Santos ve ahora cartón amarillo y Leonardo Fernández dispone de nuevo tiro libre a su favor.

Live Blog Post

Minuto 28: Patricio Pacífico es el primer amonestado del partido

Amarilla para el lateral de Defensor Sporting, Patricio Pacífico.

Live Blog Post

Minuto 25: intento de Nacho Sosa

Centro, cabezazo de Nacho Sosa y control seguro de Dawson. Intenta Peñarol pero desordenado y nervioso.

Live Blog Post

Minuto 20: nervioso Peñarol

20251102 Diego Aguirre Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (11)
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Más apurado que preciso, más arriesgado que seguro. Así juega Peñarol en defensa y en ataque.

Live Blog Post

Minuto 12: peligroso córner a favor de Peñarol

Reacciona Peñarol que va rápidamente por el empate. Incisivo Muhlethaler, activo Fernández, agresivo el doble 9 Arezo-Silvera. Un peligroso córner es el primer aviso aurinegro.

Live Blog Post

Minuto 4: gol de Diego Abreu

20251102 Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (6)

Buena ejecución de Diego Abreu, pelota a un palo, golero al otro. Gana el violeta y el hincha de Peñarol redobla su aliento.

Live Blog Post

Minuto 3: penal para Defensor Sporting

20251102 Gustavo Tejera Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (10)
Gustavo Tejera

Gustavo Tejera

Revisación de Tejera y sanción de penal. Hubo contacto de Herrera y era falta sancionable.

Live Blog Post

Minuto 2: Antonio García llama a Gustavo Tejera para revisar la jugada

Tejera no cobró nada, pero García lo llama para revisar la jugada.

Live Blog Post

Minuto 1: ¿penal para Defensor Sporting?

Hay un toque de Nahuel Herrera sobre Diego Abreu en el primer ataque del partido.

Live Blog Post

Comenzó el partido entre Peñarol y Defensor Sporting

Rueda el balón sobre el verde gramado del Campeón del Siglo. Ya juegan Peñarol y Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Live Blog Post

Kevin Dawson y Lucas Hernández, capitanes del partido

El ex Peñarol, el golero Kevin Dawson, es el capitán de Defensor Sporting mientras que en Peñarol lo es Lucas Hernández, relevo del lesionado Maximiliano Olivera.

Live Blog Post

Equipo arbitral para Peñarol vs Defensor Sporting

Gustavo Tejera será el juez central del partido con Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa de asistentes. Anahí Fernández es la cuarta árbitra. En el VAR estarán Antonio García y Santiago Fernández.

Live Blog Post

El saludo de los jugadores de Peñarol a su gente

G4x89GNXsAEIdiQ

Live Blog Post

Danubio derrotó a Racing

Sigue avanzando la fecha 14 del Torneo Clausura. En el Roberto, Danubio le ganó sobre la hora a Racing 2 a 1.

Live Blog Post

Dura crítica de Ignacio Ruglio contra Nacional y los árbitros

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Live Blog Post

Por dónde ver Peñarol vs Defensor Sporting

Mirá en esta nota las opciones para ver el partido de esta tarde.

Live Blog Post

Sale a calentar Peñarol

Primera ovación de la tarde: sale a calentar Peñarol al campo de juego.

Live Blog Post

Así jugará Peñarol ante Defensor Sporting

Diego Aguirre mete mano en el equipo con respecto a la formación que el miércoles se consagró campeón de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia.

En defensa entra Pedro Milans y sale Emanuel Gularte. En el medio entra Eric Remedi por Jesús Trindade. En el extremo, Stiven Muhlethaler toma el lugar de Jaime Báez.

G4x0cWnXYAAjKs6

Live Blog Post

Así jugará Defensor Sporting contra Peñarol

Ignacio Ithurralde confirmó al equipo para jugar contra Peñarol: Kevin Dawson, Nahuel Furtado, Marco Saravia, Juan Viacava, Patricio Pacífico; Lucas Paul De los Santos, Mauricio Amaro, Germán Barrios; Lucas Agazzi, Diego Abreu y José Álvarez.

G4xxZmoWQAAfr6k
Live Blog Post

Peñarol jugará con su clásica indumentaria

G4xnscnXgAAVFYD

Live Blog Post

La llegada de Peñarol al Campeón del Siglo

G4xuKIQW0AALc3x

Live Blog Post

Peke Sander presenta a The la Planta

Comienza en el Campeón del Siglo un show previo conducido por la comunicadora Peke Sander y con el espectáculo que tiene a The la Planta como protagonista.

Live Blog Post

Impactante marco de público en el Campeón del Siglo

Con entradas agotadas y parte de la tribuna Guelfi abierta para hinchas de Peñarol, el Campeón del Siglo ya está abarrotado. Las puertas se abrieron a la hora 16.30.

Live Blog Post

Diego García se metió en la convocatoria de Peñarol

Diego García estuvo toda la semana en La Plata declarando en un juicio donde es acusado de abuso sexual con acceso carnal. Volvió al viernes a última hora y Diego Aguirre lo metió en la convocatoria.

Live Blog Post

Los convocados de Ignacio Ithurralde en Defensor Sporting

G4xZlXZXcAE_17T

Live Blog Post

Los convocados de Diego Aguirre en Peñarol

G4w6D0dXQAA7QPw

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo para Peñarol vs Defensor Sporting.

Live Blog Post

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

Las más leídas

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Matías Arezo y Jaime Báez 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Defensor Sporting: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la fecha 14 del Torneo Clausura

Temas:

Peñarol Defensor Sporting Torneo Clausura Lucas Hernández

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos