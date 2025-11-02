Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Live Blog Post

El balance del primer tiempo

Peñarol jugó muy mal el primer tiempo. Tuvo que remar contra un gol de vestuarios porque Defensor Sporting entró ganando con un gol de penal, bien pateado por Diego Abreu. El aurinegro reaccionó corriendo mucho pero jugando poco. Sobre la media hora declinó su intensidad. Leo Fernández pateó mal las pelotas quietas. Además, se prodigó por el campo de juego pero no fue nunca eficaz para armar juego ni poner pelotas punzantes. Eric Remedi fue el más pensante y ordenado. Sobre el final llegó el gol del empate, impensado e inesperado por lo que fue el trámite del juego. Lucas Hernández empalmó una volea, el balón se desvió, Dawson no respondió bien al centro inicial y el aurinegro se llevó un gran botín tras jugar mal, nuevamente sobre el cierre de uno de los tiempos.