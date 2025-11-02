Peñarol derrotó 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo consagrándose como campeón del Torneo Clausura, con una fecha por jugarse, y metiéndose en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde también está Liverpool, como campeón del Torneo Apertura.
Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura
Peñarol derrotó 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo por la penúltima fecha del Torneo Clausura consagrándose campeón del certamen con Lucas Hernández como héroe