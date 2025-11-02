La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Peñarol está pronto para jugar un partido crucial este domingo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo en el que puede consagrarse campeón del Torneo Clausura a falta de una fecha para terminar el mismo, y de sumar 3 puntos que lo mantengan con chance aún en la Tabla Anual.

Luego de una decisión del técnico Diego Aguirre, el extremo Diego García, quien estuvo cuatro días en La Plata, Argentina, concurriendo a un juicio que se inició en su contra por un supuesto abuso sexual, estará en el banco de suplentes, según informó este domingo una fuente del club a Referí.

En la misma, también declararon psicólogos de ambas partes, el juez decidió que no citará a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos para el miércoles de la semana que viene.

Según informó el abogado de la denunciante, Marcelo Peña, dijo que Diego García no tiene la obligación de ir a la audiencia de los alegatos el miércoles.

Tras una semana muy movida, Diego García estará en el banco

Diego García se perdió la final y el título de la Copa AUF Uruguay del pasado miércoles contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario, debido a que no pudo venir desde Argentina.

El futbolista arribó a Montevideo en las últimas horas de este viernes y el sábado, entrenó con sus compañeros en Los Aromos.

La decisión de Diego Aguirre será que ante Defensor Sporting este domingo -más allá de todo lo que vivió en esta semana ardua y movida- el jugador ocupe un lugar en el banco de suplentes.