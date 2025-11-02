Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

El entrenador de los carboneros tomó una determinación con el jugador para un encuentro crucial

2 de noviembre 2025 - 12:42hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol está pronto para jugar un partido crucial este domingo ante Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo en el que puede consagrarse campeón del Torneo Clausura a falta de una fecha para terminar el mismo, y de sumar 3 puntos que lo mantengan con chance aún en la Tabla Anual.

Luego de una decisión del técnico Diego Aguirre, el extremo Diego García, quien estuvo cuatro días en La Plata, Argentina, concurriendo a un juicio que se inició en su contra por un supuesto abuso sexual, estará en el banco de suplentes, según informó este domingo una fuente del club a Referí.

En la misma, también declararon psicólogos de ambas partes, el juez decidió que no citará a los jugadores testigos de Estudiantes y cambió la fecha de los alegatos para el miércoles de la semana que viene.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Christian Oliva de Nacional se salvó de la tarjeta roja por esta falta de atrás sobre Matías Ocampo de Cerro por el Torneo Clausura
CLAUSURA

La jugada que todo Cerro pidió la expulsión de Christian Oliva de Nacional por el Torneo Clausura y el árbitro Andrés Matonte mostró tarjeta amarilla; mirá el video

Según informó el abogado de la denunciante, Marcelo Peña, dijo que Diego García no tiene la obligación de ir a la audiencia de los alegatos el miércoles.

Tras una semana muy movida, Diego García estará en el banco

Diego García se perdió la final y el título de la Copa AUF Uruguay del pasado miércoles contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario, debido a que no pudo venir desde Argentina.

El futbolista arribó a Montevideo en las últimas horas de este viernes y el sábado, entrenó con sus compañeros en Los Aromos.

La decisión de Diego Aguirre será que ante Defensor Sporting este domingo -más allá de todo lo que vivió en esta semana ardua y movida- el jugador ocupe un lugar en el banco de suplentes.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Defensor Sporting Argentina Diego García abuso sexual

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Boggio disputa una pelota con Enzo Larrosa en el empate entre Cerro y Nacional
LAS TABLAS

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate entre Cerro y Nacional

Diego García 
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Diego García en el equipo de Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, luego de estar cuatro días en un juicio acusado de abuso sexual en Argentina

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

A horas de enfrenar a Defensor Sporting, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó un encendido posteo en contra de Nacional y los árbitros

Matías Arezo y Jaime Báez 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs Defensor Sporting: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la fecha 14 del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos