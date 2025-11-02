La jugada que todo Cerro pidió la expulsión de Christian Oliva de Nacional por el Torneo Clausura y el árbitro Andrés Matonte mostró tarjeta amarilla; mirá el video

Nacional igualó 0-0 ante Cerro este sábado a la noche jugando como visitante en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Clausura y de esa manera, volvió a dejar 2 puntos por el camino, como ya había ocurrido la semana anterior igualando de la misma manera ante Wanderers en el Parque Viera.
Incluso ahora cabe la posibilidad de que para definir la misma, pueda jugarse un clásico ante Peñarol en dos semanas, si se dan determinados resultados.
La roja que Cerro pidió para Oliva
Cuando se jugaban 55 minutos, se dio una situación muy polémica.
Christian Oliva bajó de atrás al volante Matías Ocampo, quien le ganó claramente en velocidad.
El primer asistente levantó enseguida la bandera para alertar de la fuerte falta al árbitro Andrés Matonte.
Sin embargo, este le mostró solo la tarjeta amarilla a Oliva y todo Cerro explotó porque no lo expulsó.
Incluso este domingo a la mañana, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se quejó del arbitraje en un posteo, como informó Referí.
Aquí se puede ver la jugada:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1984798185626161179&partner=&hide_thread=false