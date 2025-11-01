Dólar
Cerro vs Nacional EN VIVO: Jadson Viera debuta como DT tricolor en el Centenario y busca llevarse la Tabla Anual

El partido se disputará este sábado a las 19:00 en el Estadio Centenario, donde Cerro oficiará como local

1 de noviembre 2025 - 17:01hs
EN VIVO

Cerro y Nacional se enfrentan este sábado a las 19:00 por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un partido que se disputará en el Estadio Centenario con el albiceleste como local.

Jadson Viera debutará como entrenador tricolor, con la expectativa de asegurarse el primer lugar de la Tabla Anual si gana hoy, lo que le dará un lugar en la final de la Liga AUF Uruguaya. Cerro, en tanto, necesita ganar para seguir en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana de 2026.

Los detalles del partido:

Live Blog Post

Kike Olivera conversa con Perchman para llegar a Nacional en 2026

Cristian "Kike" Olivera, delantero de Gremio y la selección uruguaya, dijo que conversa con el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, para llegar a Nacional en un préstamo en 2026.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, a Olivera le consultaron sobre cuando fue la última vez que conversó con Perchman, y dijo que habló con él "hace tres días", con una posible llegada a Nacional como tema de conversación.

"Es un sueño que tengo por cumplir, siempre se lo dije a él, se lo dije a todo el mundo, vamos a ver qué pasa en este 2026", expresó el futbolista, que confesó ser hincha de Nacional luego de su paso por Peñarol de 2021 a 2022.

Así luce el Estadio Centenario a una hora de comenzar el partido

PHOTO-2025-11-01-17-46-22

Nacional ya está en el Estadio Centenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1984723027939246166&partner=&hide_thread=false

Los partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura

Las principales frases de Jadson Viera en su primera conferencia como DT de Nacional

Jadson Viera fue presentado como nuevo DT tricolor este martes, en una conferencia de prensa realizada en el Parque Central. El entrenador dejó varias frases:

"No sé si la tercera es la vencida, pero es el momento en que debo estar acá. Estoy convencido del momento, de lo que nos estamos jugando. Estamos convencidos con el cuerpo técnico de este paso. Es un momento de unión total porque nos jugamos cosas importantes. Unión total, ese es mi mensaje. Podía haber dejado pasar y venir después de terminar la temporada, pero estoy convencido que es ahora. Estamos convencidos que esto va a salir bien".

"Lo principal acá es el objetivo. Luego iremos implementando la idea día a día. Por eso quería estar hoy ya en el entrenamiento. Implementaremos la idea con videos. Los jugadores ya conocen el estilo. Tenemos en claro lo que pretendemos para el fin de semana, y en el aspecto humano. El equipo tiene gol, tiene juego y en definitiva con mi idea vamos a tratar de potenciar cosas muy buenas".

"Estoy en Nacional, tengo todo para ganar. Todo es ganancia en Nacional. Podía haber dejado pasar esta ocasión, pero anoche ya quería estar aquí. Nacional es ganancia pura por su historia y su gente y porque todos tenemos un objetivo claro que es salir campeón".

"El hincha quiere ganar y yo también. Después tengo un estilo muy claro en el que iremos partido tras partido. Lo que quiere el hincha es ganar. Hay un compromiso muy grande de todos"

Los convocados de Cerro

Tabaré Silva no tendrá a disposición al zaguero Axel Frugone, debido a que está cedido de Nacional y no puede enfrentar a su club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CACerro_oficial/status/1984694456390434925&partner=&hide_thread=false

Los convocados de Nacional

Christian Oliva volvió a la convocatoria tricolor tras su desgarro en setiembre, y luego de ingresar al banco contra Cerro Largo para sacarse la quinta amarilla. Emiliano Ancheta, con una molestia muscular, no estará a la orden a pesar de que se confirmó que no sufrió un desgarro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1984633794779914363&partner=&hide_thread=false

Así están las tablas de posiciones del Clausura y la Anual

Embed

A qué hora juegan Cerro vs Nacional

El partido comenzará a las 19:00 y se jugará en el Estadio Centenario, donde Cerro oficiará como local tras negociar el cambio de estadio con Nacional.

Cerro vs Nacional en vivo

Comienza la transmisión de Referí del partido Cerro vs Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura

