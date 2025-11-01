Cerro vs Nacional EN VIVO: Jadson Viera debuta como DT tricolor en el Centenario y busca llevarse la Tabla Anual

Live Blog Post

Las principales frases de Jadson Viera en su primera conferencia como DT de Nacional

20251028 Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy

Jadson Viera fue presentado como nuevo DT tricolor este martes, en una conferencia de prensa realizada en el Parque Central. El entrenador dejó varias frases:

"No sé si la tercera es la vencida, pero es el momento en que debo estar acá. Estoy convencido del momento, de lo que nos estamos jugando. Estamos convencidos con el cuerpo técnico de este paso. Es un momento de unión total porque nos jugamos cosas importantes. Unión total, ese es mi mensaje. Podía haber dejado pasar y venir después de terminar la temporada, pero estoy convencido que es ahora. Estamos convencidos que esto va a salir bien".

"Lo principal acá es el objetivo. Luego iremos implementando la idea día a día. Por eso quería estar hoy ya en el entrenamiento. Implementaremos la idea con videos. Los jugadores ya conocen el estilo. Tenemos en claro lo que pretendemos para el fin de semana, y en el aspecto humano. El equipo tiene gol, tiene juego y en definitiva con mi idea vamos a tratar de potenciar cosas muy buenas".

"Estoy en Nacional, tengo todo para ganar. Todo es ganancia en Nacional. Podía haber dejado pasar esta ocasión, pero anoche ya quería estar aquí. Nacional es ganancia pura por su historia y su gente y porque todos tenemos un objetivo claro que es salir campeón".

"El hincha quiere ganar y yo también. Después tengo un estilo muy claro en el que iremos partido tras partido. Lo que quiere el hincha es ganar. Hay un compromiso muy grande de todos"