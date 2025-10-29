Dólar
CLAUSURA

Los precios accesibles y con descuentos para socios de las entradas que le fijó Cerro a Nacional para el partido del sábado en el Estadio Centenario por el Torneo Clausura

Los de la Villa buscan una muy buena recaudación en lo que será el debut de Jadson Viera como técnico tricolor, en un partido que los albos van por la Tabla Anual

29 de octubre 2025 - 18:44hs
Estadio Centenario.jfif

Cerro fijó los precios para el partido de este sábado ante Nacional en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Clausura en el que los tricolores buscarán obtener la Tabla Anual y así, acceder a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Los de la Villa, que vienen de jugar también como locales ante Peñarol, pero en el Estadio Luis Tróccoli y de ganarle 2-0, llegaron a un convenio con los presididos por Ricardo Vairo previo al inicio del certamen, en el que estos le dieron un dinero para que pudiera pagarle a sus acreedores y poder comenzar el mismo.

En este partido del sábado, además, debutará el nuevo técnico de Nacional, Jadson Viera, quien fue contratado en lugar de Pablo Peirano, cesado este lunes.

Los precios accesibles que fijó Cerro a Nacional

El encuentro entre Cerro vs Nacional se disputará a la hora 19 del próximo sábado en el Estadio Centenario.

El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones
NACIONAL

La buena noticia que recibió Jadson Viera en su primer día de trabajo con el regreso inesperado de un jugador de Nacional para el partido clave contra Cerro por el Torneo Clausura

Enzo Larrosa celebra uno de sus goles con Cerro
HISTORIAS

Enzo Larrosa: las horas en la utilería de Defensor Sporting, la ayuda que buscó en un mal momento en Boston River y su gran presente en Cerro

Los de la Villa no solo fijaron precios de entradas accesibles, sino que además, colocaron boletos más baratos aún para los socios tricolores.

Los mismos son los siguientes:

Tribuna Colombes, generales $ 390 y socios $ 250.
Tribuna Olímpica, $ 500 y $ 350
Tribuna América (puerta 24) $ 700 y $ 450

Los menores hasta 11 años, acompañados por un mayor, ingresarán gratis.

Los socios de Nacional ya comenzaron a comprar entradas a partir de este miércoles, en tanto que las generales, se pondrán a la venta desde este jueves a través de la web Nacional.uy y en Redpagos.

