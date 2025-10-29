Los precios accesibles y con descuentos para socios de las entradas que le fijó Cerro a Nacional para el partido del sábado en el Estadio Centenario por el Torneo Clausura

Cerro fijó los precios para el partido de este sábado ante Nacional en el Estadio Centenario por la fecha 14 del Torneo Clausura en el que los tricolores buscarán obtener la Tabla Anual y así, acceder a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Los de la Villa, que vienen de jugar también como locales ante Peñarol, pero en el Estadio Luis Tróccoli y de ganarle 2-0, llegaron a un convenio con los presididos por Ricardo Vairo previo al inicio del certamen, en el que estos le dieron un dinero para que pudiera pagarle a sus acreedores y poder comenzar el mismo.

En este partido del sábado, además, debutará el nuevo técnico de Nacional, Jadson Viera, quien fue contratado en lugar de Pablo Peirano, cesado este lunes.

El encuentro entre Cerro vs Nacional se disputará a la hora 19 del próximo sábado en el Estadio Centenario.

Los de la Villa no solo fijaron precios de entradas accesibles, sino que además, colocaron boletos más baratos aún para los socios tricolores.

Los mismos son los siguientes:

Tribuna Colombes, generales $ 390 y socios $ 250.

Tribuna Olímpica, $ 500 y $ 350

Tribuna América (puerta 24) $ 700 y $ 450

Los menores hasta 11 años, acompañados por un mayor, ingresarán gratis.

Los socios de Nacional ya comenzaron a comprar entradas a partir de este miércoles, en tanto que las generales, se pondrán a la venta desde este jueves a través de la web Nacional.uy y en Redpagos.