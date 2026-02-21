Federico Valverde aportó una asistencia pero no pudo evitar que el Real Madrid cayera en la hora contra el Osasuna: mirá los goles del partido

El uruguayo Federico Valverde aportó una asistencia en la derrota 2-1 del Real Madrid contra el Osasuna , que se llevó el encuentro de LaLiga de España con un gol en la hora.

Valverde arrancó como titular y disputó 75 minutos en la casa blanca, que comenzó el partido por debajo en el marcador. Un penal de Thibaut Courtois contra Ante Budimir fue ejecutado por el propio delantero, que puso el 1-0 para el Osasuna a los 38 minutos.

A los 73 minutos, el volante uruguayo y capitán merengue eludió a varios rivales y se metió al área por la banda izquierda, para luego meter un pase al medio que fue conectado al arco por Vinicius Junior .

Es la décima asistencia de Valverde en la actual temporada , en la que va jugando 35 partidos . También aportó dos goles , uno por la Supercopa de España y otro por LaLiga.

URUGUAYOS El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

URUGUAYOS Federico Valverde fue denunciado por Benfica por agresión en el polémico partido ante Real Madrid por la Liga de Campeones; mirá la jugada y el caso

A los 89, cuando parecía que el partido se iba empatado, Osasuna encontró el gol que le dio los tres puntos. Raúl Moro conectó un pase al vacío para el delantero Raúl García, que después de sacarse a Raúl Asencio de encima con un enganche le rompió el arco a Courtois para poner el 2-1, que festejó luego de que el VAR constatara que no partió en offside.

Con esta derrota el Real Madrid permanece primero en LaLiga con 60 puntos, pero con un partido más que el Barcelona, que tiene 58 unidades y jugará este domingo a las 12:15 contra el Levante, en el Camp Nou.

Osasuna, en tanto, está noveno en la tabla con 33 puntos, a dos del Espanyol que está sexto y es el último clasificado a copas europeas.