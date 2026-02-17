Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

El Observador / Fútbol Internacional / LIGA DE CAMPEONES

Benfica vs Real Madrid EN VIVO: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, el equipo de Federico Valverde gana por los playoffs de la Liga de Campeones

Seguí los detalles del partido entre Benfica y Real Madrid, desde las 17:00, por el playoff de la Champions

17 de febrero 2026 - 16:52hs
El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

EN VIVO

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid, de Federico Valverde, capitán en el equipo, disputa este martes, desde las 17:00, su partido de ida de la eliminatoria de repesca contra Benfica, de visitante en Portugal.

Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Si los resultados han mejorado con Álvaro Arbeloa en el vestuario (con tres victorias consecutivas, el equipo blanco se ha metido en la pelea por el título de LaLiga con el Barcelona), el juego del Real Madrid aún deja que desear.

Real Madrid y Benfica ya se enfrentaron en la última jornada de la fase liguilla y el triunfo fue para los portugueses en Lisboa a por 4-2, con un recordado gol de su portero Anatoliy Trubin en el descuento que clasificó a los lisboetas para este play off.

"Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos de lo que nos espera allí el martes. Es una eliminatoria de 180 minutos. Tenemos que salir a hacer un gran partido y a ganar", advirtió Arbeloa el sábado tras ganar el sábado a la Real Sociedad (4-1).

El partido de vuelta será el próximo miércoles 25 en Madrid.

Los detalles del partido:

En vivo:

Minuto 59: Se reanuda el juego

El juez Francois Letexier no tomó ninguna medida con Prestianni.

Minuto 53: Denuncia de racismo en el partido

Tras el gol, el encuentro no ha sido reanudado y hubo una denuncia de racismo que el juez marcó al hacer la X con sus brazos. Algo le increparon a Vinícius desde la tribuna en el festejo, quien lo denunció ante el árbitro. Luego, un auxiliar de Benfica fue expulsado. El brasileño denunció que el jugador Prestianni le dijo algo y por TV se pudo ver que se tapó la boca con la camiseta.

French referee Francois Letexier argues with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior as he celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real M
El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

Minuto 49: Golazo de Vinícius

El brasileño abre la cuenta en Lisboa con un golazo tras una diagonal y remate con perfil cambiado.

Comenzó el segundo tiempo

Minuto 45+3: Final del primer tiempo

Los primeros 45 minutos se fueron con empate 0-0, con una arremetida de Real Madrid en los tramos finales en la que estuvo cerca del gol. El equipo español generó más situaciones de peligro, pero el golero ucraniano Anatoliy Trubin fue un muro en su arco.

Minuto 43: Lo tuvo Mbappé

El francés tuvo la mejor del primer tiempo, pero se lo tapó el arquero de Benfica. Real Madrid se fue al ataque en el final y tiene en aprietos a los locales.

Comenzó el partido en Lisboa

Benfica vs Real Madrid ya juegan en Portugal. Valverde comienza como volante por derecha.

Benfica vs Real Madrid

Desde las 17:00, los merengues vistan al equipo de Mourinho por el partido de ida del playoff de la Liga de Campeones

