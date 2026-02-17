Benfica vs Real Madrid EN VIVO: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, el equipo de Federico Valverde gana por los playoffs de la Liga de Campeones

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista

Seguí los detalles del partido entre Benfica y Real Madrid, desde las 17:00, por el playoff de la Champions

Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid, de Federico Valverde, capitán en el equipo, disputa este martes, desde las 17:00, su partido de ida de la eliminatoria de repesca contra Benfica, de visitante en Portugal.

Real Madrid conoce lo que es esta eliminatoria previa a los octavos de final y si el año pasado eliminó al Manchester City de Pep Guardiola, en esta ocasión tendrá enfrente a otro viejo conocido, José Mourinho, con el Benfica.

Si los resultados han mejorado con Álvaro Arbeloa en el vestuario (con tres victorias consecutivas, el equipo blanco se ha metido en la pelea por el título de LaLiga con el Barcelona), el juego del Real Madrid aún deja que desear.

Real Madrid y Benfica ya se enfrentaron en la última jornada de la fase liguilla y el triunfo fue para los portugueses en Lisboa a por 4-2, con un recordado gol de su portero Anatoliy Trubin en el descuento que clasificó a los lisboetas para este play off.