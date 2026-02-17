Tras no haber podido lograr el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid, de Federico Valverde, capitán en el equipo, disputa este martes, desde las 17:00, su partido de ida de la eliminatoria de repesca contra Benfica, de visitante en Portugal.
Benfica vs Real Madrid EN VIVO: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, el equipo de Federico Valverde gana por los playoffs de la Liga de Campeones
