Imputaron al líder de la banda "Los Colorados" de Cerro Norte: tendrá prisión domiciliaria y tobillera electrónica

Ataque a balazos en Buceo febrero de 2025. Archivo Foto: captura de video

El líder de la banda "Los Colorados", vinculada a la venta de drogas en Cerro Norte, fue imputado y deberá cumplir con arresto domiciliario total, controlado por el uso de una tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.

La Fiscalía General de la Nación informó que las actuaciones por este caso fueron declaradas reservadas y señaló que la imputación se debió a la presunta participación de esta persona en tiroteos que tuvieron lugar en Cerro Norte.

Deberá estar con arresto domiciliario total por 120 días, mientas continúa la investigación.

Según informó Subrayado, el hombre imputado tiene 24 años y era el padre del bebé de un año que en 2024 murió en un tiroteo en Cerro Norte, en medio de un enfrentamiento entre integrantes de la banda de "Los Colorados" y "Los Suárez".

Este hombre, además, fue objeto de un ataque en febrero de 2025 en la rambla de Buceo, en Luis Alberto de Herrera, mientras circulaba con su pareja, que fue gravemente herida.