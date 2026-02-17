El líder de la banda "Los Colorados", vinculada a la venta de drogas en Cerro Norte, fue imputado y deberá cumplir con arresto domiciliario total, controlado por el uso de una tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.
Imputaron al líder de la banda "Los Colorados" de Cerro Norte: tendrá prisión domiciliaria y tobillera electrónica
Se trata del mismo hombre que había sido atacado a tiros hace un año en la rambla del Buceo y era el padre del bebé de un año que murió en un tiroteo en Cerro Norte en 2024