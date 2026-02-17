Dólar
/ Nacional / SEGURIDAD

Imputaron al líder de la banda "Los Colorados" de Cerro Norte: tendrá prisión domiciliaria y tobillera electrónica

Se trata del mismo hombre que había sido atacado a tiros hace un año en la rambla del Buceo y era el padre del bebé de un año que murió en un tiroteo en Cerro Norte en 2024

17 de febrero 2026 - 18:06hs
Ataque a balazos en Buceo febrero de 2025. Archivo

Ataque a balazos en Buceo febrero de 2025. Archivo

Foto: captura de video

El líder de la banda "Los Colorados", vinculada a la venta de drogas en Cerro Norte, fue imputado y deberá cumplir con arresto domiciliario total, controlado por el uso de una tobillera electrónica, mientras continúa la investigación.

La Fiscalía General de la Nación informó que las actuaciones por este caso fueron declaradas reservadas y señaló que la imputación se debió a la presunta participación de esta persona en tiroteos que tuvieron lugar en Cerro Norte.

Deberá estar con arresto domiciliario total por 120 días, mientas continúa la investigación.

cerro norte Los Colorados

