Jefe de Policía de Maldonado asegura que encontró "ausencia del Estado" al asumir y que narcos de Cerro Norte operan en el departamento

Son las 10:00 de uno de los últimos días de diciembre, el centro de Maldonado está tranquilo antes de que se activen el colapso del tránsito, las corridas de fin de año y las compras de último momento.

Frente a la Jefatura de Policía de Maldonado tampoco se registran muchos patrulleros ni otros vehículos. "Los móviles viven permanentemente en la calle. Eso te da la pauta que no hay móviles que sobren aquí, están todos trabajando", asegura Víctor Trezza , quien desde marzo es el jefe de la Policía de Maldonado . "Hemos tratado de descentralizar la mayoría de la policía para que se vea más presencia", agrega.

El jerarca, que se define como "muy amigo" de Yamandú Orsi , de quien fue su jefe de Policía departamental cuando el hoy presidente era intendente de Canelones. También afirma ser amigo del expresidente Luis Lacalle Pou.

Maldonado no es un territorio nuevo para Trezza, quien ya había sido subjefe de Policía entre 2015 y 2017. Ahora enfrenta nuevos desafíos en un departamento que según él, ha cambiado mucho desde la última vez.

¿Maldonado sigue siendo un departamento seguro?

Nosotros consideramos que sí. Estamos cerrando un año con menos de una rapiña por día. Logramos bajar a casi 50 % los delitos de homicidio con respecto a 2024, donde los hurtos bajaron exponencialmente y los otros delitos también. El delito de abigeato, pese a que tenemos gran cantidad de zona rural, no llega a 30 denuncias en lo que va el año y muchas de ellas aclaradas. Delitos se van a cometer siempre. Siempre va a haber delitos y nunca podemos decir que algo es seguro 100 % desde el momento que lo robaron en el Museo del Louvre. No podemos decir que Maldonado es 100 % seguro. Muchos vecinos de los barrios nos dicen que la sensación de inseguridad está, porque hay mucha gente en situación de calle y mucha gente haciendo de cuidacoches en forma irregular.

Distintas encuestas de opinión pública han señalado que la inseguridad es el principal problema del Uruguay, ¿es también el problema más grande de Maldonado?

No escapa a Maldonado. Por más que los guarismos sean buenos, la gente, si le consulta, está preocupada por la seguridad.

¿Cómo se vienen preparando en la previa de la temporada?

Estamos en las puertas del verano y ya tuvimos un primer entrenamiento, con una boda que llamó la atención en todo el mundo (en referencia al casamiento de paraguayos millonarios en Punta del Este). Los organizadores nos dijeron 'jefe, todo tranquilo, no hubo un problema'.

¿Cómo recibiste la Jefatura de manos de Erode Ruiz?

La Jefatura estaba ordenada, pero había mucho para hacer. El primer análisis que se hizo, que había una ausencia del Estado y del Ministerio Interior en muchas zonas que habían crecido. Maldonado es uno de los departamentos que creció más en población y en infraestructura.

¿Qué partes estaban desatendidas?

Por ejemplo, Balneario de Buenos Aires con cero presencia policial, más que alguna recorrida y está el proyecto de la subcomisaría. Creció el Balneario Buenos Aires ya es una ciudad hoy y no hay una base de la Policía. Está el predio, la intención de la Intendencia de construirla. No pusimos fecha porque depende de los dineros que no son nuestros. Además hubo un notable realojo de casi 700 familias de El Placer y del Kennedy, pero no hay policía. Ahí se necesita una base, porque ese vecino que vive en el realojo, a veces ve situaciones y tiene que hacer 10 kilómetros más, para hacer una denuncia de algún evento. Comenzamos poniendo dos policías comunitarios para que atendieran, pero hoy ya está cedido y en construcción unas viviendas de allí que estaban abandonadas para hacer una subcomisaría. A la subcomisaría de San Rafael la vamos a transformar en comisaría. Conseguimos con el Grupo Cipriani que nos construyera la comisaría, el ministro ya la aceptó la donación que son más de 200.000 dólares que va a emprender la empresa para hacer una comisaría. Así le sacamos a la Seccional Décima todo ese trabajo de lo que es el Club de Golf, San Rafael, el Kennedy y el realojo. En la zona de Solanas hablamos con los vecinos y se armó una comisión de vecinos que están estudiando para hacer una comisaría, porque también ahí hay un crecimiento importante. Notamos que el delito había crecido un 67 % aproximadamente en La Capuera. Dentro del plan estratégico está el potenciamiento de esa zona en seguridad, pero lo cubrimos con operativos móviles y el delito bajó exponencialmente comparado con lo que estaba cuando habíamos agarrado. Tenemos para nosotros, policialmente, el 100 % de los homicidios de este año aclarados. Falta detener a una persona que está con orden de detención y captura a nivel internacional.

Hace algunos años eran conocidos los problemas en seguridad de San Carlos, ¿cómo está la situación ahora?

Todo el mundo cuando yo vine hablaba de San Carlos. Cuando miré los delitos habían bajado 50%. Y quedó esa sensación de que había un problema de seguridad que ya lo había solucionado en parte la administración anterior.

¿Hay bandas de narcotraficantes de Montevideo también operando en Maldonado?

Sí hay contactos con grupos de la capital, por ejemplo del Cerro Norte. Están acá porque son grandes proveedores. También acá se detectó el Primer Comando de la Frontera, hubo una incautación y después de este año la Dirección Nacional hizo otra incautación importante.

¿Cómo está caracterizado el consumo de drogas? Recientemente se desarticuló una banda de narcotraficantes que vendía pastillas y LSD en un apartamento de Punta del Este.

Ese es el consumo en la temporada, generalmente cuando hay grandes fiestas electrónicas principalmente se da ese tipo de consumo. No digo que todas las fiestas tengan consumo, pero generalmente ese público tiende a consumir ese tipo de droga sintética. Y localizado más en la península.

¿Y cómo es el consumo en los barrios al norte de Maldonado? ¿Se está consumiendo más cocaína cocinada en detrimento de pasta base?

Sí sí, hay un movimiento. Están usando mucha la fórmula del delivery. Ha ido rotando, primero estaba el consumo dentro de la boca, para evitar que al consumidor se lo agarre con algunas dosis. Y ahora se está usando mucho el delivery, entonces agarramos motos que tienen 100, 200 chasquis de 50 o 60 gramos.

¿Tienen alguna hipótesis de este cambio en el patrón de consumo de cocaína cocinada en detrimento de pasta base?

A veces un poco porque la pasta base es muy adictiva, necesita más y el efecto es menos. La otra droga capaz que te permite una sensación más prolongada y creen que no es tan insalubre, pero la verdad que la droga destruye a las personas.

¿El turismo en Maldonado termina motivando distintos delitos sexuales en el departamento?

Si uno va al indicador de delitos sexuales, en Maldonado bajó exponencialmente. En abuso sexual pasamos de 200 en 2024 a 143 en 2025, estamos hablando 57 delitos menos, un 29%. Sucede que a veces el turista a veces viene a buscar. Nosotros lo que hemos tratado es de que todos los lugares donde se comercializa el sexo estén reglamentados y hemos también incursionado mucho también a través de la parte de redes. Tuvimos un caso hace poquito de un abusador que contrataba chicas que se ofrecían.

El barrio San Antonio de Maldonado va a ser uno de los lugares atendidos por el programa Más Barrio del que participa el Ministerio del Interior. ¿Es la zona más peligrosa del departamento?

No tanto. La delincuencia se mueve y tenemos lugares que pueden ser de riesgo. En Maldonado no tenemos zonas donde la Policía no entre.

¿Qué experiencia se trae desde la Jefatura de Canelones?

Nosotros trajimos desde Canelones, lo que es la Gestión de Calidad. Tratamos de que los procesos de la Policía estén bajo certificación. Y cuando no se sientan satisfechos que lo pueda mencionar. Las oficinas de gestión tienen un código QR que el ciudadano lo escanea y puede denunciar anónimamente una mala praxis. Si no pude dejar en un buzón de sugerencia o una queja.

Fue jefe de Policía de Canelones durante la intendencia de Orsi y ahora el jefe de Policía de Maldonado durante su presidencia. ¿Cómo es tu relación con él?

Con el presidente trabajamos muy bien en Canelones. Yo era representante del Poder Ejecutivo y él era representante de la Intendencia, pero de otra fracción política. Lo mejor fue entender que nosotros somos prestadores de servicio y no tiene que estar la bandera política. Con Orsi somos muy amigos, él conoce a mi familia y yo conozco a la suya.

¿Y con el expresidente Lacalle Pou?

Soy también amigo, él lo ha dicho, con el presidente de Lacalle Pou. El policía no puede tener una insignia política. Puede tener un corazón, pero no puede decirlo.

En Maldonado resonó mucho el homicidio de la enfermera en Playa Verde, por el cual fue imputado "El Pelón" (José Carlos Machado González). Lo conoce desde que trabajaba en Canelones y él ya tenía tres homicidios arriba siendo menor de edad. Siendo mayor también fue imputado por otros tres asesinatos, además del homicidio de la enfermera ¿Este tipo de personas puede rehabilitarse?

Y qué dejas de, por ejemplo, Claudio Cancelo, que mató a tres personas en Estación Floresta. Esa situación la tuve yo (diciembre de 2023 en Canelones). Esas personas son delincuentes que les cae todo el peso de la ley y yo voy a lo que vos preguntabas, si realmente se puede recuperar. ¿Es justo que le haya quitado la vida a cinco o seis personas? Una persona por el hecho de robarle el auto (a la enfermera en Playa Verde), arruinó una familia.

¿La Policía de Maldonado está capacitada para montar un operativo para que vuelvan los clásicos de verano al Estadio Domingo Burgueño Miguel?

Creo que la Policía está capacitada para brindar seguridad. No es nuevo para mí y para el equipo haber pasado por grandes partidos, porque en la época cuando fui su subjefe (de Maldonado) hubo partidos. Ahora va a volver el fútbol al volver Deportivo Maldonado a la Primera División.

¿Le gustaría volver a ver un clásico de verano en Maldonado?

Es lindo, es lindo para la gente. Todos los eventos grandes son buenos y mueven gente. Tuvimos a River contra Nacional hace tiempo atrás, son grandes partidos que se hicieron y no hubo problema. Tenes que tener las previsiones.