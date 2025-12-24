Demanda millonaria contra la ANP: Lobraus anuncia juicio de US$ 50 millones por "accionar arbitrario y de mala fe"

El enfrentamiento entre Lobraus y la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene un nuevo capítulo con el anuncio de una demanda que la empresa presentó en la Justicia por US$ 50 millones . El escrito señala que el organismo ha tenido un accionar arbitrario, contradictorio y de mala fe .

El depósito logístico enfrenta un momento complejo por una serie de incumplimientos. Días atrás, la ANP la suspendió como operador portuario y avanza en la rescisión del contrato con la compañía, y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) dispuso la clausura de su habilitación para trabajar dentro del puerto de Montevideo .

Además prohibió que Lobraus ingrese mercadería en el depósito y le otorgó un plazo de 60 días para el retiro total de las que tiene almacenadas en sus instalaciones .

Para defenderse, la empresa presentó diversa documentación en distintas oficinas pero también recurrió a la Justicia. Este lunes, el Juzgado de Conciliación de 2º Turno envió una citación al presidente de la ANP, Pablo Genta; el vicepresidente, Constante Mendiondo y el director por la oposición, Jorge Gandini para tener una audiencia previa al juicio que la empresa inició contra la ANP. La fecha dispuesta es el 4 de marzo .

Gandini confirmó a El Observador que recibió la notificación en su domicilio.

El origen del conflicto es el proyecto original de Lobraus por el que obtuvo una concesión hasta 2046. La propuesta incluía el depósito logístico y un edificio de 21 pisos. Pero la torre nunca se construyó y eso motivó el reclamo de las autoridades para que la empresa se hiciera cargo de la obra.

Nueve años después de la aprobación de la concesión, Lobraus enfrenta varios expedientes de la ANP. Uno de ellos vence este 24 de diciembre y el por la falta de pago por el canon acordado y deudas pendientes como operador portuario. El importe total supera los US$ 500.000.

A su vez, días atrás venció otra intimación por el incumplimiento del proyecto y ahora las autoridades prevén ejecutar la garantía de US$ 2,4 millones que figura como respaldo de la concesión.

La demanda

En el escrito presentado para la conciliación, la compañía indica que la ANP ha actuado con un “accionar arbitrario, contradictorio y de mala fe”.

Expresa que con sus decisiones y “haciendo uso de la discrecionalidad que el ordenamiento jurídico le otorga,ha perjudicado sistemáticamente a Lobraus Puerto Libre”. Además señala que la autoridad portuaria ha tomado acciones administrativas que evidencian “arbitrariedad y mala intención dirigida a perjudicar y obstaculizar la viabilidad del proyecto de inversión”.

En otro pasaje marca que hubo contradicciones de jerarcas, ya que ministros y presidentes de la ANP han manifestado expresamente su deseo de que la torre no se construya, mientras simultáneamente se intima la construcción del edificio bajo “amenazas de exorbitantes multas, creando una situación paradojal y de completa inseguridad para la inversión”.

Lobraus expone que el accionar sistemático de la ANP configura un incumplimiento contractual del Estado uruguayo que causó un enorme perjuicio a la empresa. Por tanto, reclama, entre otros aspectos, la pérdida de las ganancias proyectadas hasta el fin de la concesión en 2046, frustradas por las acciones arbitrarias de la ANP, por concepto de lucro cesante.

Por último, solicitó la citación a conciliación previa a los directores de la ANP para buscar una solución ante el “evidente y sistemático accionario arbitrario de la Administración” bajo apercibimiento de iniciar formalmente la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por US$ 50 millones.

“Deudor contumaz”: la otra demanda

En paralelo, Lobraus inició otra demanda civil contra Gandini por US$ 1 millón que ya tuvo una audiencia de conciliación en la que no hubo acuerdo entre los involucrados. El origen fueron los comentarios del director de la ANP en una nota publicada por El Observador el 12 de setiembre.

Un día antes se había realizado una sesión del directorio en la que Gandini propuso otorgar un plazo de 15 días a Lobraus para que cancelara deudas atrasadas. Y si eso no ocurría se debería proceder a la rescisión del contrato vigente hasta 2046.

Un informe del Departamento financiero contable del organismo había informado que la empresa mantenía una deuda de US$ 448.949 y $ 2.340.158. En la reunión, el director planteó que Lobraus debía hacer frente a las obligaciones pendientes. “Si eso no pasa, que se le baje la llave y no pueda operar”, había comentado.

“Se intentó buscar una solución, pero es un deudor contumaz, serial”, dijo Gandini.

Los dichos motivaron la reacción de la empresa con la presentación ante la Justicia de la demanda.