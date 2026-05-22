Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Sábado:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

"Un rostro de piedra": Nacho Álvarez habló luego que se desestimara millonaria demanda judicial en su contra

Durante la emisión de su programa radial La Pecera, abordó el fallo favorable y apuntó contra la parte denunciante.

22 de mayo de 2026 12:40 hs
Ignacio Nacho Álvarez

Ignacio "Nacho" Álvarez

El periodista y conductor Ignacio "Nacho" Álvarez se refirió este miércoles a la reciente resolución judicial que desestimó una demanda millonaria en su contra. Durante la emisión de su programa radial La Pecera (Azul FM), abordó el fallo favorable y apuntó contra la parte denunciante, a quien calificó como "un rostro de piedra".

¿Qué dijo Nacho Álvarez en La Pecera tras el fallo judicial en La Pecera?

La confirmación del fallo judicial a favor de Álvarez se dio a conocer en las últimas horas, cerrando una instancia legal que involucraba un reclamo económico de proporciones millonarias. Fiel a la dinámica de su ciclo matutino en Azul FM, el conductor utilizó los micrófonos de La Pecera para hacer público su posicionamiento tras la notificación de la sentencia.

image

Más noticias

La sentida confesión de Nacho Álvarez: "Yo no lloré (la muerte de) mi madre, antepuse esa liberación al dolor más grande"

Pablo Cohen y la reedición sobre su libro de Sanguinetti: "Él ya no tiene que demostrarle nada a nadie"

Álvarez fue categórico al referirse a la actitud de la parte demandante: “Un rostro de piedra que hizo la demanda por millones”, dijo, según consignó El País. “Tantas veces nos han demandado y tantas veces han perdido. Por suerte, la Justicia privilegia la libertad de prensa”.

Ávarez también se había referido al tema en su cuenta de X: ¡Qué viva el periodismo libre! Una vez más la Justicia desairó a los corruptos que buscan acallar la verdad. Porque TODO SE SABE".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2057249222441701861&partner=&hide_thread=false

Nacho Álvarez y sus historial ante la Justicia

El historial de Ignacio Álvarez en los juzgados uruguayos cuenta con varios episodios de alto perfil mediático, derivados directamente de su ejercicio periodístico tanto en radio como en televisión (en su programa Santo y Seña de Canal 4).

image

Uno de los antecedentes más notorios ocurrió en febrero de 2022, cuando la jueza Patricia Rodríguez, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, ordenó el allanamiento de la sede de Azul FM y de la residencia del periodista. El operativo policial tuvo como objetivo incautar material vinculado a la difusión en La Pecera de audios íntimos relacionados con una denuncia de violación grupal en Montevideo. Este hecho generó un fuerte debate sobre la libertad de prensa y el secreto de las fuentes, motivando incluso un comunicado de preocupación por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reconoció que el procedimiento en la vivienda del periodista había sido "innecesario".

Posteriormente, en abril de 2023, enfrentó otra instancia legal cuando Gerónimo Sena, entonces representante estudiantil del liceo IAVA, lo denunció por amenazas tras una tensa entrevista radial. En aquella ocasión, el conductor le había manifestado al joven que, si fuera su hijo, "lo chaparía de los pelos" por la ocupación del centro educativo. La causa fue archivada por la Fiscalía al no constituir delito.

Las más leídas

El picudo rojo no está solo: aceleran la movida para controlar otra plaga forestal, el escarabajo E fornicatus

Peñarol 1-1 Corinthians: el aurinegro luchó hasta el final pero no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Orsi paga en las encuestas un modo nefasto de hacer política

"Falta de respeto": el comentario de Julio Ríos y el equipo de Las voces del fútbol a la pelea con Sergio Markarian

Temas

Ignacio Álvarez demanda Ai studio

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos