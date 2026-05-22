"Un rostro de piedra": Nacho Álvarez habló luego que se desestimara millonaria demanda judicial en su contra

El periodista y conductor Ignacio "Nacho" Álvarez se refirió este miércoles a la reciente resolución judicial que desestimó una demanda millonaria en su contra. Durante la emisión de su programa radial La Pecera (Azul FM) , abordó el fallo favorable y apuntó contra la parte denunciante, a quien calificó como "un rostro de piedra".

La confirmación del fallo judicial a favor de Álvarez se dio a conocer en las últimas horas, cerrando una instancia legal que involucraba un reclamo económico de proporciones millonarias. Fiel a la dinámica de su ciclo matutino en Azul FM , el conductor utilizó los micrófonos de La Pecera para hacer público su posicionamiento tras la notificación de la sentencia.

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Álvarez fue categórico al referirse a la actitud de la parte demandante: “Un rostro de piedra que hizo la demanda por millones”, dijo, según consignó El País. “Tantas veces nos han demandado y tantas veces han perdido. Por suerte, la Justicia privilegia la libertad de prensa”.

Ávarez también se había referido al tema en su cuenta de X: ¡Qué viva el periodismo libre! Una vez más la Justicia desairó a los corruptos que buscan acallar la verdad. Porque TODO SE SABE".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2057249222441701861&partner=&hide_thread=false ¡QUE VIVA EL PERIODISMO LIBRE!

Una vez más la Justicia desairó a los corruptos que buscan acallar la verdad. Porque TODO SE SABE. pic.twitter.com/ohY3TbTX9U — ignacio alvarez (@igalvar71) May 20, 2026

Nacho Álvarez y sus historial ante la Justicia

El historial de Ignacio Álvarez en los juzgados uruguayos cuenta con varios episodios de alto perfil mediático, derivados directamente de su ejercicio periodístico tanto en radio como en televisión (en su programa Santo y Seña de Canal 4).

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Uno de los antecedentes más notorios ocurrió en febrero de 2022, cuando la jueza Patricia Rodríguez, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, ordenó el allanamiento de la sede de Azul FM y de la residencia del periodista. El operativo policial tuvo como objetivo incautar material vinculado a la difusión en La Pecera de audios íntimos relacionados con una denuncia de violación grupal en Montevideo. Este hecho generó un fuerte debate sobre la libertad de prensa y el secreto de las fuentes, motivando incluso un comunicado de preocupación por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reconoció que el procedimiento en la vivienda del periodista había sido "innecesario".

Posteriormente, en abril de 2023, enfrentó otra instancia legal cuando Gerónimo Sena, entonces representante estudiantil del liceo IAVA, lo denunció por amenazas tras una tensa entrevista radial. En aquella ocasión, el conductor le había manifestado al joven que, si fuera su hijo, "lo chaparía de los pelos" por la ocupación del centro educativo. La causa fue archivada por la Fiscalía al no constituir delito.