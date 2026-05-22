Pablo Cohen y la reedición de su libro sobre Sanguinetti: "Él ya no tiene que demostrarle nada a nadie"

El escritor y periodista Pablo Cohen presentó este miércoles la reedición ampliada de su libro Habla Julio , una obra que indaga en la figura del expresidente Julio María Sanguinetti. Durante una entrevista con el programa Todo Un Tema del streaming de El Observador , el autor contó el trasfondo del libro sobre el histórico líder colorado y ahondó en el peso de su figura política hoy.

" Encontré un Sanguinetti renovado y relajado, con la guardia más baja que nunca. El libro original era más severo; este es un libro mucho más disfrutable. Él ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Está en una etapa de su vida donde mira las cosas con la perspectiva que solo te dan los años y la historia", dijo el autor.

Esta reedición del libro a cargo de Planeta incluye material inédito, entre ellas un capítulo titulado El Mito, en donde el exmandatario se muestra elogioso con figuras de la izquierda como Yamandú Orsi, Luiz Inácio Lula da Silva o Eleuterio Fernández Huidobro.

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En ese sentido, Cohen destacó que, en diversos temas, Sanguinetti se posiciona "más a la izquierda que Tabaré Vázquez".

"Es un socialdemócrata con todas las letras, en cualquier parte del mundo... [Llamarlo de derecha] habla de un ejercicio de falta de rigor intelectual y de provincianismo", aseguró. "Lo que me fascina a mí más personalmente es que el libro originalmente tenía tres partes que son: el hombre, el político y el intelectual."

Además de sus opiniones sobre líderes opositores, el libro recoge posturas del expresidente sobre el pasado reciente. Según detalló el periodista, Sanguinetti es muy duro con el accionar del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Otro de los puntos de la charla fue el análisis del vínculo entre Sanguinetti y el expresidente José Mujica. Cohen relató cómo ambos líderes pasaron de ser enemigos políticos y rivales a forjar una amistad en la etapa final de sus trayectorias.

El escritor valoró el esfuerzo de Mujica al asistir a la celebración de los 40 años de democracia en la sede del Partido Colorado. Este gesto, según Cohen, refleja una cultura de convivencia profundamente republicana que caracteriza a Uruguay.

Más allá de la política , el exmandatario también dejó reflexiones singulares sobre otros ámbitos en el libro.

"El libro también es un homenaje a una forma de hacer política que está en extinción: la del político intelectual, el que lee, el que escribe, el que cultiva las artes. Él reivindica mucho el concepto de 'la inteligencia'. No como algo elitista, sino como la herramienta fundamental para gobernar y entender el mundo. Me decía: 'El gran drama de la política moderna es la falta de espesor cultural'. Hoy se vive en la inmediatez del tuit."

Cohen dijo que una de las claves para escribir este libro fue tener tiempo para que "un personaje de este volumen" se abriera para conocerlo a fondo.

"Para lograr que un personaje de este volumen se abra de esta manera, se necesita tiempo. No se hace en una entrevista de quince minutos de radio; se hace en horas de conversación acumuladas. Mi rol no es juzgarlo, mi rol es entenderlo y decodificarlo para el lector. El lector después sacará sus propias conclusiones", concluyó.