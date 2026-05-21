Filmada en Uruguay, la segunda temporada de la serie Barrabrava llega a Prime Video: los detalles

Rodada en Uruguay, la segunda temporada de Barrabrava nos llevará una vez más a recorrer las entrañas de la hinchada del imaginario Club Atlético Libertad de Puerto en donde el fútbol es sólo una anécdota.

Pensada y escrita por Jesús Braceras y su equipo de guionistas, las tribulaciones de los hermanos Urrutia regresan a la programación de Prime Video, tres años más tarde de la primera parte .

“Se fue dando así, orgánicamente. Le pusimos mucha dedicación a la primera temporada, vino el estreno y estábamos terminando de afinar la escritura de la segunda. La teníamos lista desde agosto pasado y ahí se produjo el bache. Después entra a jugar el tema estratégico de la plataforma que quiere mucho a esta serie y la cuida”, detalla Braceras, showrunner y director de esta ficción y de otras como el filme mundialista Muchachos y de la mini serie Monzón.

El hecho que en menos de un mes comience un nuevo mundial de fútbol, también propició para que sea subida a la plataforma. En el final de la primera parte, César y el Polaco terminan enfrentados. Cada uno quiere liderar la barra brava. “Fue muy loco lo que me pasó con César, mi personaje”, confiesa Gastón Pauls, uno de sus protagonistas junto a Matías Mayer. “Una vez que me puse su ropa, su panza, el maquillaje y me caractericé con su pelo, sentí que ya era él de nuevo. Con toda su oscuridad. En esta temporada se va a conocer por qué es así”, anticipa.

Barrabrava tiene un elenco que se destaca por su singularidad. Después de algunos años alejada del drama, Mónica Gonzaga regresó a una ficción, de manera irreconocible. Lejos del estereotipo de mujer fatal. Aquí es Gladys, madre de los Urrutia. Estos dos hermanos se completan con Enzo, el menor, interpretado por Angelo Mutti Spinetta, el nieto de El Flaco y toda una revelación. Enzo quedó parapléjico siendo un niño por un accidente de tránsito y desde entonces se comunica con pequeños gestos y miradas. Miguel Angel Rodríguez es Oveja, Gustavo Garzón es el tío, el cantante de rap Neo Pistea como Huevo, Violeta Narvay, Pablo Alarcón, Liz Solari, Micaela Riera y tantos otros, conforman el universo barrial.

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“Hay mucha camiseta puesta, siguiendo la metáfora futbolera”, detalla Matías Mayer, el Polaco en la ficción. “El objetivo siempre fue contar esta historia de la manera más fiel posible. Y cuando eso sucede, es difícil que no traspase la pantalla”.

Aún es muy temprano para pensar en una tercera temporada. Pero, Pauls y Mayer miran de reojo a Braceras y auguran que esto no terminará en los próximos 8 episodios que se estrenarán este viernes 22 de mayo.