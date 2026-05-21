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El relator partidario de Nacional fue imputado por incitación a la violencia después de la eliminación del tricolor en Copa Libertadores

Sobre Javier Moreira ya pesa desde el año pasado una sanción de Conmebol por "actos racistas" que le impide acreditarse para transmitir competencias de esta organización

21 de mayo de 2026 17:18 hs
Javier Moreira, periodista partidario de Nacional

Javier Moreira, periodista partidario de Nacional

Foto: captura de pantalla de Pasión Tricolor

Javier Moreira, reconocido como el relator tricolor, fue imputado por incitación a la violencia, luego del empate entre Nacional y Universitario de Perú que eliminó a los bolsos de la Copa Libertadores de América.

Luego del empate cero a cero en el Gran Parque Central, Moreira afirmó en la transmisión del programa parcial Pasión Tricolor que la barrabrava de Nacional debería visitar nuevamente a los jugadores ante malos resultados deportivos.

"Si la Banda del Parque fue y los visitó (a los jugadores), y no entendieron que vayan de nuevo en los términos que hay que ir", dijo Moreira. "Y el que no lo entienda y al que no le gusta, se tiene que ir. Hay que hacérselo saber", agregó el periodista partidario.

"Fracasaron. Limpieza de este plantel que hizo un papelón hoy quedando afuera a una fecha antes (del final de la fase de grupos) de la Copa Libertadores", sentenció Moreira. La investigación está a cargo del fiscal Diego Pérez.

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En otro fragmento de la transmisión Moreira ahonda sobre la "visita" que ya tuvieron los jugadores tricolores de parte de la barra. "Hace poco hubo visita de la Banda del Parque a la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Algunos periodistas dijeron en buenos términos. Las pelotas en buenos términos. No fue en en buenos términos. Lo quiero confirmar acá", según el relator de Pasión Tricolor.

"Algunos periodistas dijeron que la Banda del Parque había ido a visitar a los jugadores en buenos términos. Yo ya conté lo que pasó esa noche", añadió.

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Sobre Moreira ya pesa desde el año pasado una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por "actos racistas" que le impide acreditarse para transmitir partidos de competencias de esta organización. Todo comenzó en el partido entre Inter de Porto Alegre y Nacional en que se denunció estos actos por parte de Moreira.

El relator tuvo un cruce con hinchas de Inter y durante la trasmisión, en vivo y al aire, de Pasión Tricolor los llamó "macacos".

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