La racha en el Gran Parque Central que Nacional no pudo romper por Copa Libertadores, y el registro histórico que quebró Universitario ante el Tricolor

Nacional empató 0-0 con Universitario este miércoles en el Gran Parque Central y se quedó sin chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores .

El resultado caló hondo en la interna tricolor , que consideraba un fracaso quedar afuera en un grupo de Libertadores que había celebrado en el sorteo del torneo.

Además, el empate en el Parque estiró una larga racha adversa de Nacional jugando por Libertadores en su casa . Desde que en 2005 el Bolso empezó a jugar como local en este estadio por el torneo (antes lo hacía en el Estadio Centenario), solo en dos ocasiones logró un puntaje perfecto en los tres partidos que disputó allí por la fase de grupos.

Esas dos oportunidades ocurrieron de forma consecutiva, en 2007 y 2008 . En el primer caso el Tricolor venció en su cancha a Internacional (3-1), Emelec (3-1) y Vélez (2-0) para meterse en la siguiente ronda de la copa como segundo en su grupo, con 10 puntos. Al año siguiente, Nacional superó de local a Flamengo (3-0), Coronel Bolognesi de Perú (1-0) y Cienciano (3-1) para también pasar segundo con 12 unidades.

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Nacional 0-0 Universitario: el tricolor jugó un partido pobrísimo y a falta de una fecha, quedó eliminado de la Copa Libertadores

De ahí en más, y con 18 fases de grupos disputadas de las 19 que se jugaron desde esa fecha, Nacional nunca logró ganar todos los partidos en el Parque.

En cinco oportunidades (2018, 2019, 2021, 2023 y 2024) el equipo estuvo cerca de romper esa racha al obtener 7 puntos de 9 e irse invicto de local en la fase de grupos, y en otras dos ganó dos partidos de los dos que disputó en el Parque, pero nunca volvió a lograr un pleno de tres ganados en tres jugados.

El registro histórico que rompió Universitario con el empate ante Nacional

20260520 Maximiliano Silvera de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores Maximiliano Silvera de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El empate de este miércoles también le permitió a Universitario quebrar una marca histórica que cargaban los equipos peruanos ante Nacional.

Según informó el estadístico Willy Viola en El Espectador Deportes y confirmó Referí, es la primera vez en 54 años que un club de Perú le saca puntos a Nacional en Uruguay.

El propio Universitario había sido el último en lograr ese hito (y el único, porque antes Nacional había registrado dos victorias). Fue el 26 de abril de 1972, día en el que el Tricolor (vigente campeón de la Libertadores) y la U empataron 3-3 en el Estadio Centenario por la segunda fase de la copa (que funcionaba como una semifinal).

Fue un empate clave para los peruanos, que luego clasificaron a su única final de Libertadores, en la que cayeron con Independiente.

De ahí en más, el Bolso ganó los 11 partidos siguientes que tuvo contra equipos peruanos por la Libertadores de local, todos ellos disputados entre el 2000 y el 2020, hasta que Universitario llegó para romper esa racha este miércoles.

En total, Nacional tiene 13 partidos ganados y solo dos empatados en el país ante equipos peruanos por el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Así le fue a Nacional en el Gran Parque Central por fase de grupos de Copa Libertadores, de 2005 a la fecha