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La racha en el Gran Parque Central que Nacional no pudo romper por Copa Libertadores, y el registro histórico que quebró Universitario ante el Tricolor

La eliminación de Nacional caló hondo en la interna tricolor, que consideraba un fracaso quedar afuera en un grupo de Copa Libertadores que había celebrado en el sorteo

21 de mayo de 2026 10:55 hs
Nicolás López de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

Nicolás López de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El resultado caló hondo en la interna tricolor, que consideraba un fracaso quedar afuera en un grupo de Libertadores que había celebrado en el sorteo del torneo.

Además, el empate en el Parque estiró una larga racha adversa de Nacional jugando por Libertadores en su casa. Desde que en 2005 el Bolso empezó a jugar como local en este estadio por el torneo (antes lo hacía en el Estadio Centenario), solo en dos ocasiones logró un puntaje perfecto en los tres partidos que disputó allí por la fase de grupos.

Esas dos oportunidades ocurrieron de forma consecutiva, en 2007 y 2008. En el primer caso el Tricolor venció en su cancha a Internacional (3-1), Emelec (3-1) y Vélez (2-0) para meterse en la siguiente ronda de la copa como segundo en su grupo, con 10 puntos. Al año siguiente, Nacional superó de local a Flamengo (3-0), Coronel Bolognesi de Perú (1-0) y Cienciano (3-1) para también pasar segundo con 12 unidades.

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De ahí en más, y con 18 fases de grupos disputadas de las 19 que se jugaron desde esa fecha, Nacional nunca logró ganar todos los partidos en el Parque.

En cinco oportunidades (2018, 2019, 2021, 2023 y 2024) el equipo estuvo cerca de romper esa racha al obtener 7 puntos de 9 e irse invicto de local en la fase de grupos, y en otras dos ganó dos partidos de los dos que disputó en el Parque, pero nunca volvió a lograr un pleno de tres ganados en tres jugados.

El registro histórico que rompió Universitario con el empate ante Nacional

20260520 Maximiliano Silvera de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores
Maximiliano Silvera de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

Maximiliano Silvera de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores

El empate de este miércoles también le permitió a Universitario quebrar una marca histórica que cargaban los equipos peruanos ante Nacional.

Según informó el estadístico Willy Viola en El Espectador Deportes y confirmó Referí, es la primera vez en 54 años que un club de Perú le saca puntos a Nacional en Uruguay.

El propio Universitario había sido el último en lograr ese hito (y el único, porque antes Nacional había registrado dos victorias). Fue el 26 de abril de 1972, día en el que el Tricolor (vigente campeón de la Libertadores) y la U empataron 3-3 en el Estadio Centenario por la segunda fase de la copa (que funcionaba como una semifinal).

Fue un empate clave para los peruanos, que luego clasificaron a su única final de Libertadores, en la que cayeron con Independiente.

De ahí en más, el Bolso ganó los 11 partidos siguientes que tuvo contra equipos peruanos por la Libertadores de local, todos ellos disputados entre el 2000 y el 2020, hasta que Universitario llegó para romper esa racha este miércoles.

En total, Nacional tiene 13 partidos ganados y solo dos empatados en el país ante equipos peruanos por el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Así le fue a Nacional en el Gran Parque Central por fase de grupos de Copa Libertadores, de 2005 a la fecha

Edición Puntos obtenidos Puntos totales Resultados Puesto en el grupo Aclaraciones
2005 0 3 1-2 vs Olmedo 4to (eliminado) Nacional jugó sus otros dos partidos como local en esta fase de grupos en el Estadio Centenario (perdió ambos)
2006 5 9

2-0 vs Pumas UNAM

0-0 vs Unión Maracaibo

0-0 vs Internacional

2do

 Primera vez que Nacional jugó todos los partidos de local en el Gran Parque Central
2007 9 9

3-1 vs Internacional

3-1 vs Emelec

2-0 vs Vélez

2do
2008 9 9

3-0 vs Flamengo

1-0 vs Coronel Bolognesi

3-1 vs Cienciano

2do
2009 6 6

2-1 vs San Martín de Porres

3-1 vs Nacional de Paraguay

 1ro Nacional jugó su partido contra River Plate en el Centenario (victoria 3-0)
2010 6 6

3-2 vs Deportivo Cuenca

2-0 vs Morelia

 1ro Nacional jugó su partido contra Banfield en el Centenario (empate 2-2)
2011 0 3 0-1 vs Argentinos Juniors 3ro (eliminado) Nacional jugó sus otros dos partidos en elCentenario (una victoria y un empate)
2012 0 6

1-2 vs Libertad

0-1 vs Vasco da Gama

 3ro (eliminado) Nacional jugó su partido contra Alianza Lima en el Centenario (victoria 1-0)
2013 1 3 2-2 vs Barcelona 1ro Nacional jugó sus otros dos partidos en el Centenario (una victoria y una derrota)
2014 0 6

0-1 vs Gremio

0-1 vs Atlético Nacional

 4to (eliminado) Nacional jugó su partido contra Newell's en el Centenario (derrota 4-2)
2016 4 9

0-0 vs River Plate (Uruguay)

1-0 vs Palmeiras

0-2 vs Rosario Central

 2do De aquí en más Nacional jugó todos sus partidos de local en fase de grupos de Libertadores en el GPC
2017 3 9

3-0 vs Chapecoense

0-1 vs Lanús

0-1 vs Botafogo

 2do
2018 7 9

0-0 vs Estudiantes

4-0 vs Garcilaso

1-0 vs Santos

 3ro (Sudamericana)
2019 7 9

1-0 vs Atlético Mineiro

1-0 vs Zamora

1-1 vs Cerro Porteño

 2do
2020 6 9

1-0 vs Estudiantes de Mérida

1-2 vs Racing

2-0 vs Alianza Lima

 1ro Dos de los tres partidos fueron jugados sin público por la pandemia de Covid-19
2021 7 9

4-4 vs Atlético Nacional

1-0 vs Universidad Católica (Chile)

2-0 vs Argentinos Juniors

 3ro (Sudamericana)

Los tres partidos fueron disputados sin público por la pandemia de Covid-19
2022 4 9

0-0 vs Estudiantes

2-3 vs Vélez

3-0 vs Red Bull Bragantino

 3ro (Sudamericana)
2023 7 9

2-1 vs Independiente Medellín

1-1 vs Internacional

1-0 vs Metropolitanos

 2do
2024 7 9

2-0 vs Libertad

2-1 vs Deportivo Táchira

2-2 vs River Plate

 2do
2025 3 9

0-1 vs Bahía

0-2 vs Internacional

1-0 vs Atlético Nacional

 4to (eliminado)
2026 4 6

3-1 vs Deportes Tolima

0-0 vs Universitario

 Falta disputarse el partido contra Coquimbo Unido, que Nacional jugará ya eliminado de la Libertadores

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