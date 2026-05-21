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Lucas Torreira fue al Gran Parque Central y volvió a hablar de su deseo de jugar en Nacional: "Ojalá que en un futuro se pueda cumplir el sueño"

El volante del Galatasaray también aseguró que no tiene chances de llegar al Mundial 2026 con la selección uruguaya, a la que tocará "alentarla desde afuera"

21 de mayo de 2026 8:36 hs
Lucas Torreira en el Gran Parque Central, antes del partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores

Lucas Torreira en el Gran Parque Central, antes del partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores

Foto: Instagram de Lucas Torreira

Lucas Torreira, jugador del Galatasaray de Turquía con pasado en la selección uruguaya, fue al Gran Parque Central este miércoles para presenciar el empate 0-0 entre Nacional y Univeristario por la Copa Libertadores, que dejó sin chances al equipo uruguayo de pasar de fase, y volvió a hablar de su "sueño" de vestir la camiseta tricolor en un futuro.

El futbolista de 30 años fue invitado por el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, a ver el partido, y el mandatario le regaló una camiseta del club, en un momento que fue publicado en redes por el periodista Franco Fernández.

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En una entrevista con el medio partidario Pasión Tricolor, Torreira dijo que estaba "encantado" de estar en el Gran Parque Central, y marcó que la gente de su entorno "está esperando que llegue el momento" de que juegue en Nacional.

"Ojalá que en un futuro se pueda dar, cumplir el sueño mío y de mucha gente que me quiere ver con esta camiseta", expresó el uruguayo, que tiene a Nacional como una de sus "prioridades" en el futuro ya que es "hincha del club", y también deslizó la posibilidad de volver junto a Mathías Olivera, hoy en el Napoli, porque "todo el mundo sabe que quiere volver".

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"Me encantaría en el día de mañana jugar la Libertadores, sentir lo que es jugar con esta camiseta y en el Parque, que nunca tuve la posibilidad", continuó el fraybentino, que de todas formas aclaró que en este momento se encuentra en el Galatasaray con "un contrato que cumplir", y en un gran presente tras ganar una nueva Superliga turca. "Siempre es importante respetar al equipo en el que hoy estoy", agregó.

Por último, Torreira afirmó que no tiene chances de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya: "La selección tocará alentarla desde afuera. Me hubiese encantado estar en el Mundial porque uno siempre se prepara". Por ello, ahora el volante buscará pasar tiempo con "la familia y los amigos" en Fray Bentos, lugar que "hace tiempo" no visitaba, y "disfrutar un poco las vacaciones".

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