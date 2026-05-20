El corazón de Lucas Torreira, entre Boca Juniors y Nacional: el volante de Galatasaray fue a La Bombonera y estará invitado al Gran Parque Central este miércoles

Mientras descansa en sus vacaciones tras ser campeón con su equipo, Galatasaray de Turquía, Lucas Torreira disfruta de las noches de Copa Libertadores y de dos equipos que lleva en su corazón: Boca Juniros y Nacional.

El mediocampista de 30 años estuvo este martes en La Bombonera para ver el partido de Boca ante Cruzeiro desde uno de los palcos, lo que fue captado por las cámara de ESPN.

Además, tuvo un reencuentro con Edinson Cavani, su excompañero de la selección uruguaya que juega en los xeneizes y que no estuvo disponible este martes.

“Que alegría volver a verte hermano. Te quiero mucho”, escribió Torreira en una foto junto al Matador que compartió en sus redes.

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Edinson Cavani y Lucas Torreira en Buenos Aires Edinson Cavani y Lucas Torreira en Buenos Aires

“Siempre es lindo compartir momentos con vos, loco viejo”, le respondió Cavani.

Torreira ya ha asistido a La Bombonera para ver a Boca, club del que es hincha y en el que le gustaría jugar.

“Sinceramente, lo digo con honestidad, cada vez que hablo, no lo hago para vender humo. Siendo jugador del Galatasaray hace 4 años, soy un jugador bastante importante dentro del equipo. ¿Cómo crees que cae cada vez que digo que quiero ir a Boca? No es que yo venda humo, lo digo y me la banco. Es la realidad, soy hincha de Boca, me crié mirando a Boca y mi máximo ídolo es Carlos Tevez”, dijo en marzo de este año a Planeta Bostero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2056883180578152714&partner=&hide_thread=false OTRO URUGUAYO SUELTO EN LA BOMBONERA: tras salir campeón con Galatasaray, Lucas Torreira no se quiso el partido de Boca ante Cruzeiro en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Lo veremos algún día con la Azul y Oro? pic.twitter.com/NZ8WlxBqxR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2026

Rumbo al Parque Central

Tras su paso por Buenos Aires, Torreira viajará a Montevideo para seguir disfrutando de la Copa Libertadores y de Nacional, uno de los clubes que es hincha y que ya ha ido a ver.

El volante estará en uno de los palcos del Gran Parque Central, invitado por el presidente Ricardo Vairo, según manifestó su representante, Pablo Bentancourt en radio Carve Deportiva.

1657407005370.webp Lucas Torreira observó desde un palco del Gran Parque Central el encuentro Nacional-Plaza Colonia por la cuarta fecha del Torneo Intermedio L. CARREÑO

En 2024, Torreira manifestó que es bolso. “Te voy a decir algo que nunca lo dije y que no me animaba a decirlo por el miedo de ser criticado por alguien. A veces pensaba: ‘Quiero ser reconocido por ser un jugador de la selección’, y por sentir miedo de que alguien me pueda llegar a decir algo nunca lo dije, pero soy hincha de Nacional”, señaló a El podcast de Damián Herrera.

“Respeto muchísimo a Peñarol porque me tocó jugar en el club y fue una de las experiencias más lindas jugando en baby fútbol”, aclaró.

Lucas Torreira con su camiseta de Nacional Lucas Torreira con su camiseta de Nacional

“Me gustaría jugar en Nacional el día de mañana, porque nunca jugué en Primera División y estaría bueno darme esa posibilidad”, agregó el volante.

Luego, señaló en aquel momento: “Como siempre dije: mi sueño máximo es llegar a Boca. Me muero por ir a jugar a Boca. Estoy mucho en contacto con Román (Riquelme) y sé que la posibilidad está cada vez más cerca, porque ya son muchos años en Europa y extraño estar en mi casa y poder estar cerca de mi familia. El año pasado tuve conversaciones con equipos de Sudamérica, pero ahora es momento de estar acá (Galatasaray) y disfrutar”.

stuani-jpg..webp Lucas Torreira fue a ver el partido entre Nacional e Internacional de Porto Alegre Leonardo Carreño

Dos años después de esas declaraciones, Torreira elevó mucho más su nivel y jerarquía en Galatasaray, donde es figura y uno de los ídolos del equipo, con hinchas muy efusivos con constantes muestras de cariño.

Por contrapartida, el jugador sufrió recientemente en Estambul la agresión de una persona que estaba obsesionada con él.