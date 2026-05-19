Luis Suárez, el principal ausente del Mundial 2026: sus compañeros de la MSN, Lionel Messi y Neymar, están adentro, junto con otros históricos

En menos de un mes comenzará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , el torneo de fútbol más importante del mundo que tendrá una nueva presencia de la selección uruguaya , la quinta consecutiva, aunque esta vez sin uno de sus ídolos recientes: Luis Suárez .

El delantero de 39 años, actualmente en el Inter Miami, no está entre la lista de 55 reservados de Marcelo Bielsa para el torneo, por lo que no tiene ninguna chance de ser convocado.

La posibilidad de su convocatoria, casi dos años después de hacer oficial su retiro de la celeste, se rumoreó en las semanas previas a la confirmación de la lista de reserva, luego de que el propio jugador declarara que "jamás le diría que no a la selección" , y reconociera que se equivocó al criticar a Bielsa por sus manejos en la Copa América 2024.

Con esta ausencia, el atacante se perderá la posibilidad de jugar su quinto Mundial , una marca que alcanzaron muy pocos jugadores en la historia. Además, dejará renga de representación en el torneo a la famosa "MSN" , el tridente que una vez conformaron en el Barcelona Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

Una por una las listas de 26 jugadores confirmadas por cada selección para el Mundial 2026

El país dividido por Luis Suárez, conocé cuántos uruguayos quieren su regreso a la selección que dirige Marcelo Bielsa

suarez.jpg Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar

Lionel Messi ya sabe, a falta de confirmación de la lista de Lionel Scaloni, que estará en la lista de la selección argentina para la copa. Será su sexto Mundial, un récord absoluto que compartirá con Cristiano Ronaldo, convocado con Portugal. Ambos jugaron su primera edición en Alemania 2006, y de ahí en más no faltaron a ninguna edición.

La convocatoria de Neymar, en tanto, fue confirmada este lunes por el entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, en una decisión celebrada por las personas presentes. El astro no juega en la Canarinha desde el 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó en la derrota 2-0 contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, pero ahora podrá disputar su cuarta Copa del Mundo.

Los otros jugadores experimentados ausentes en el Mundial 2026

Uno de los ausentes con más experiencia en el torneo es de Brasil: Thiago Silva. El zaguero de 41 años, que acaba de salir campeón de Portugal con el Porto, estuvo entre los reservados de Ancelotti para el torneo, pero finalmente no fue convocado y se perderá la oportunidad de jugar su quinto Mundial.

20240820 FBL - LIBERTADORES - FLUMINENSE - GREMIO Fluminense's defender Thiago Silva gestures during the Copa Libertadores round of 16 second leg all-Brazilian football match between Fluminense and Gremio at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Thiago Silva Foto: Pablo Porciúncula / AFP

Fuera de los 48 países que viajarán a Norteamérica, un gran ausente en la lista será Robert Lewandowski. El atacante de 37 años, que ya adelantó que se irá del Barcelona tras el final de la temporada, no clasificó con Polonia, por lo que perdió su chance de jugar su tercera y posiblemente última Copa del Mundo.

Antoine Griezmann tampoco fue convocado por la selección francesa de Didier Deschamps, pero su caso es muy similar al de Suárez, ya que al igual que el uruguayo el jugador del Atlético de Madrid se retiró de Les Bleus en 2024, seis años después de consagrarse campeón del mundo en Rusia 2018.

0027939022.webp Antoine Griezmann y Francia levantaron la Copa del Mundo en la final de Rusia 2018. Getty Images

Los experientes que están confirmados para el torneo

Junto con Messi, Cristiano y Neymar, hay varios jugadores experimentados ya confirmados para el Mundial 2026.

El nombre más resonante por detrás de estas figuras es el de Luka Modric. El volante de 40 años, actualmente en el Milan de Italia, jugará su quinto Mundial: debutó en Alemania 2006, se perdió Sudáfrica 2010 y luego concurrió a los otros tres torneos de forma consecutiva, con un subcampeonato en Rusia 2018.

000-32x48gr-jpg..webp Luka Modric, capitán de Croacia Ozan Kose / AFP

El exmediocampista del Real Madrid estará acompañado de Iván Perisic, que a sus 37 años jugará su cuarta copa.

Bélgica tiene a tres jugadores que fueron convocados a su cuarto Mundial: Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku.

El primero es el golero titular del Real Madrid, mientras que el segundo y el tercero juegan en el Nápoli. De Bruyne llega con ritmo, pero Lukaku apenas jugó siete partidos en un año.

000_9CR9KL.webp Romelu Lukaku con la 9 de Bélgica Kirill Kudryavtsev / Pool / AFP

En Brasil hay varios jugadores con amplia experiencia. Uno de ellos es Casemiro, el volante de 34 años que a punto de salir del Manchester United viajará a Norteamérica para jugar su tercera Copa del Mundo. Danilo, lateral de Flamengo de la misma edad que Casemiro, también disputará su tercer torneo.

Asia ya tiene a dos representantes en esta lista. El primero es Yuto Nagatomo, el exjugador del Inter de Milán (actualmente en el FC Tokyo de su país) que a sus 39 años fue convocado a su quinto Mundial. El otro es Heung-Min Son, el ídolo de Corea del Sur que a sus 33 años, y ya en el LAFC de Estados Unidos, disputará su cuarto torneo.