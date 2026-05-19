Nacional, el equipo más directo de la Copa Libertadores: el dato en el que los tricolores lideran y que fue destacado en la previa del partido ante Universitario

El Nacional de Jorge Bava es el equipo más directo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, hasta el momento con cuatro fechas jugadas, y se espera que este miércoles (19:00 horas) ante Universitario de Perú en el Gran Parque Central se ratifique cuando salga a buscar una victoria que encamine el pase a octavos de final.

El equipo albo lidera la clasificación de ese rubro y tiene un avance promedio de 2.4 metros por segundo .

Jugadores de Nacional forman previo a un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Deportes Tolima

AMDEP4831. IBAGUÉ (COLOMBIA), 06/05/2026.- Jugadores de Nacional forman este miércoles, previo a un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Tolima y Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Por su parte, Universitario es el quinto más directo en ese listado, con 2.2 metros por segundo, según los datos que dio a conocer la Conmebol en la previa del partido.

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Directo al arco rival, sin pases al costado

El dato que lidera el equipo de Bava significa que cuando tienen la posesión los tricolores mueven la pelota de forma vertical hacia el arco rival de la forma más rápida en la copa.

Este ítem se mide con la velocidad de avance, que tiene en cuenta la distancia neta en línea recta que el balón progresa hacia el arco rival por cada segundo que dura la jugada.

Nacional's midfielder #30 Baltasar Barcia and Universitario's midfielder #23 Jorge Murrugarra fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon sta Baltasar Barcia de Nacional ante Jorge Murrugarra de Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

La velocidad de avance de Nacional es de 2.4 metros por segundo cuando tiene lo balón, por lo que en 10 segundos adelanta la pelota 24 metros.

Ese registro está considerado en alta velocidad, cuando es cercana o superior a 2.0 m/s.

El estilo de Jorge Bava

El dato refleja el estilo de juego que busca Jorge Bava en los tricolores, con transiciones rápidas, contragolpes, pases largos y ataques verticales, en vez de las posesiones lentas o los pases hacia los costados o de banda a banda.

Se busca llegar al área rival con la menor cantidad de pases posibles, sin dormir el juego en la zaga o el medio, algo parecido a lo que practicaba el Liverpool de Jürgen Klopp o equipos de contraataque.

Un ejemplo ideal de esa propuesta es el gol que anotó Maxi Gómez ante Cerro luego de un largo saque de Luis Mejía desde el arco, si bien es cierto que fue por el Apertura y no por la Copa Libertadores.

20260510 Luis Mejía Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (2) Luis Mejía Foto: Gastón Britos/Focouy

En el torneo de clubes de Conmebol, Nacional ha marcado seis goles, pero le anotaron nueve, lo que marca su déficit defensivo.

El estilo difiere de los equipos que buscan la posesión, con baja velocidad de avance vertical, con un promedio por debajo de 1.2 m/s, con movimientos laterales para desgastar al rival y no ceder la pelota, con avances más lentos y trabajados. El claro ejemplo es el Manchester City de Pep Guardiola.

Nacional vs Universitario: Bava puede volver a repetir

Nacional prepara el partido ante Universitario de este miércoles y para eso este lunes entrenó en la cancha del Gran Parque Central.

En la práctica se pudo ver a Agustín Rogel, quien se está recuperando de su lesión y que puede estar a la orden en el plantel, aunque no estaría en el once inicial.

Agustín Rogel Agustín Rogel en la práctica de este lunes en el Gran Parque Central

Obligado a ganar, y en lo posible por más de dos goles para sacarle la ventaja directa a la U, Bava nuevamente podría repetir el equipo que colocó en los dos últimos partidos, con Lucas Rodríguez y Agustín Dos Santos en el mediocampo.

En ese caso, el probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos; Maxi Silvera y Maxi Gómez.

Los hinchas bolsos esperan con gran expectativa el partido y este martes por la mañana se confirmó que se agotó la Tribuna Abdón Porte, lo que podría replicarse en otros sectores en las próximas horas.