Metsul advirtió por "nuevo impulso de aire polar" que llegará esta semana a Uruguay con frío intenso y más heladas

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió sobre la llegada de un " nuevo pulso de aire polar " que afectará a Uruguay entre este miércoles y jueves y que provocará varios días consecutivos de bajas temperaturas, heladas y sensaciones térmicas muy frías.

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Según el informe difundido por la empresa meteorológica, la masa de aire frío avanzará por el océano Atlántico al este de Argentina y alcanzará tanto a Uruguay como al sur de Brasil durante la segunda mitad de la semana. “Se avecina una oleada de aire polar que traerá consigo temperaturas gélidas y prolongará el frío ”, advierte la firma brasileña.

El nuevo refuerzo de aire polar se suma al que ingresó entre domingo y lunes y que ya provocó temperaturas bajo cero en distintas zonas del país. “Este segundo pulso de aire frío avanzará de sur a norte a través del Atlántico hasta llegar a Uruguay”, detalla Metsul.

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Metsul destacó que el martes comenzó con temperaturas extremadamente bajas en territorio uruguayo, de acuerdo a registros del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Entre las temperaturas mínimas reportadas estuvieron:

-3,7 °C en Lavalleja

-0,8 °C en Tacuarembó y Melo

-0,7 °C en Rivera

-0,4 °C en Mercedes y Florida

El informe señala que el ingreso del nuevo refuerzo polar hará que el frío se mantenga durante más días y prolongará las condiciones invernales sobre la región.

Cómo llegará el nuevo pulso de aire polar

Según Metsul, a diferencia del ingreso de aire frío registrado a comienzos de semana —que tuvo una trayectoria continental— este nuevo refuerzo avanzará por el Atlántico, impulsado por un centro de alta presión que se desplaza desde el Pacífico Sur hacia la Patagonia argentina.

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La firma meteorológica indicó que hacia finales de semana el sistema de alta presión se posicionará sobre la provincia de Buenos Aires con una intensidad estimada de 1032 hPa.

Los modelos meteorológicos utilizados por Metsul muestran que el aire frío avanzará de sur a norte y alcanzará tanto a Uruguay como al sur brasileño entre miércoles y jueves.

Qué efectos podría tener en Uruguay

Aunque el informe pone el foco principal en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, Metsul advirtió que el fenómeno también mantendrá condiciones muy frías sobre Uruguay.

La presencia de nubosidad y el avance de un frente frío con poca actividad podrían favorecer jornadas con temperaturas bajas durante gran parte del día, además de nieblas, lloviznas aisladas y heladas durante las madrugadas. "No se descarta la posibilidad de lluvia ligera o llovizna” hacia el final de la semana, agrega el informe.

El escenario previsto coincide con los pronósticos emitidos en las últimas horas por meteorólogos uruguayos, que anticiparon mínimas cercanas a los 0 °C y noches con bajas sensaciones térmicas para los próximos días.