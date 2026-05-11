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Metsul alertó por una masa de aire polar "de trayectoria continental": cómo podría afectar a Uruguay

El organismo meteorológico brasileño prevé mañanas “gélidas”, temperaturas bajo cero y heladas en el noreste uruguayo

11 de mayo de 2026 11:56 hs
friocontinental

El centro meteorológico brasileño Metsul informó que una masa de aire polar avanza sobre gran parte de Brasil y está generando un fuerte descenso de temperaturas en 11 estados, con registros bajo cero en ciudades del sur del país cercanas a Uruguay.

Según los especialistas, se trata de una masa de aire frío de trayectoria continental, que se desplaza por el interior de Sudamérica y afecta desde el sur brasileño hasta regiones de la Amazonia. El fenómeno comenzó a sentirse con fuerza este lunes y provocó heladas, temperaturas negativas y un marcado enfriamiento en amplias zonas.

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Temperaturas bajo cero en el sur de Brasil

En Rio Grande do Sul, varios municipios registraron temperaturas bajo cero, con mínimas de hasta -2,4 °C en Capão Bonito do Sul y -2,2 °C en Pinheiro Machado. También hubo registros negativos en ciudades como Bagé, Herval y Soledade.

En Santa Catarina y Paraná decenas de localidades amanecieron con heladas y temperaturas negativas, mientras que el aire polar llegó incluso a São Paulo, Mato Grosso do Sul y zonas de la Amazonia brasileña, donde ciudades como Rio Branco y Cacoal registraron temperaturas cercanas a los 15 °C.

El aviso de Metsul para Uruguay

Ya el domingo, Metsul había advertido por un “refuerzo de aire polar” que dejaría varios días consecutivos de bajas temperaturas en la región. “La temperatura se mantendrá baja durante todo el día y descenderá considerablemente al final de la tarde y al anochecer”, señalaron los meteorólogos.

Además, pronosticaron que entre el lunes y el miércoles se sentirán las noches y madrugadas “más frías”, con temperaturas “gélidas y bajo cero” en cientos de ciudades de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

El organismo también proyectó la formación de heladas en el sur de Brasil y el noreste de Uruguay, por lo que el ingreso de esta masa de aire polar podría mantener condiciones de frío intenso en territorio uruguayo durante los próximos días, especialmente en el norte y noreste del país.

Según Metsul, el escenario comenzaría a mejorar desde el jueves, con un aumento gradual de temperaturas y una disminución en la probabilidad de heladas.

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