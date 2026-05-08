Actividad económica: Índice Líder de Ceres aumentó 0,2% en abril, tras cuatro tasas consecutivas sin crecimiento

El Índice Líder de Ceres (ILC) registró una tasa positiva de 0,2% en abril lo que interrumpe la tendencia negativa de los últimos dos meses y plantea el primer aumento desde octubre de 2025.

La economía arrancó el año con señales de estancamiento y signos de posible contracción, pero el dato de abril corta con la dinámica observada y no permite afirmar que la actividad económica se haya contraído a principio del año, ya que para sugerir una tendencia a la baja de la actividad se requieren tres tasas negativas.

El ILC presentó tasa cero en diciembre y enero, y siguió con tasas negativas (-0.1%) en febrero y marzo y ahora da aumento en abril (+0.2%). Sin embargo, hay que esperar los próximos registros positivos para encontrar indicios de que la economía saldría de la tendencia de estancamiento observada.

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A pesar del dato positivo, las expectativas de crecimiento para 2026 se han deteriorado respecto a inicios de año, con una corrección desde 1,9% en enero a 1,3% en la última encuesta del Banco Central, según el informe.

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Desde finales del año pasado, a la falta de dinamismo se le adiciona un contexto internacional adverso, atravesado por crecientes tensiones en Medio Oriente. Este escenario implica una divergencia respecto a las previsiones planteadas a fines de agosto del año pasado en el presupuesto nacional, que contemplaban una trayectoria de mayor crecimiento (2,2%), explica Ceres.

En línea con la suba experimentada, el Índice de Difusión (ID) fue 71% en abril, lo cual indica que más de dos tercios de las variables que componen el ILC crecieron en el mes.

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El ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico; no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre los niveles de la actividad económica, sino que está diseñado para dar señales sobre el signo de la evolución de actividad económica general.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), procesa una amplia base de datos económicos y extrae para su Índice Líder las variables que, por su comportamiento, permiten anticipar la tendencia del Producto Bruto Interno (PBI).