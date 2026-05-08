Lavado de activos: en 2025 se presentó la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechas de los últimos cinco años

La cantidad de reportes de operaciones sospechosas por lavado de activos aumentaron el año pasado y llegaron al máximo del último quinquenio. En comparación con 2024 se verificó un crecimiento de 12%.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) informó que en 2025 se recibieron 1.080 reportes de operaciones sospechosas (ROS) para consolidar el crecimiento de las cantidades recibidas desde 2021. En el desglose rubro , el sector financiero registró un crecimiento de 10,6% en la cantidad de reportes (973 casos), mientras que en los sujetos obligados del sector no financiero la suba interanual llegó a 27,4% (107 casos).

La memoria de la UIAF indicó que la oficina presentó 8 casos a conocimiento de las autoridades judiciales para continuar las investigaciones en ese ámbito . Esos casos contenían la información proporcionada en 13 ROS.

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El documento recordó que en 2018 se estableció la obligación de presentar reportes, tanto en el sector financiero como en el no financiero. Añadió que con la información recabada se inicia un proceso de inteligencia financiera, que tiene el objetivo de confirmar o descartar la presencia de indicios del vínculo de las operaciones reportadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas des destrucción masiva.

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Dentro del sector financiero fueron los bancos los que presentaron más ROS (765), seguidos por los emisores de dinero electrónico con 118. Entre los dos sectores generaron el 91% del total presentado por el sector financiero. En el caso de los emisores de dinero electrónico registran un incremento sostenido en la cantidad de reportes presentados desde 2021, lo que “refleja el desarrollo de la actividad de las instituciones que integran el sistema de pagos en los últimos años”, señaló la memoria.

En tanto, en el no financiero, los escribanos, casinos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios y constructoras presentaron 7 de cada 10 reportes. En el caso de los escribanos se verificó un aumento de los ROS de 106%, al pasar de 18 en 2024 a 37 en 2025. En las dos memorias anteriores (2023 y 2024) la UIAF había advertido a los profesionales por la poca cantidad anual de ROS informados.

“La situación actual de los reportes presentados por este sector no se condice con el desarrollo de la actividad inmobiliaria en nuestro país”, había dicho la oficina.

Este año, ante el aumento de los casos, no hubo ninguna mención negativa.

A nivel general, el documentó expuso que si se comparan los años 2021 y 2025, la cantidad de reportes presentados por el sector financiero y el no financiero aumentó en términos absolutos, incrementándose el peso del segundo en el número total, al pasar del 4,8% a casi 10%. Añadió que en 2025 continuó la tendencia creciente a partir de 2022. “La mayor participación del sector no financiero en la cantidad de reportes presentados ocurrió en 20149, cuando representó en torno al 20% del total”, indicó.

El informe destacó que los ROS presentados en 2025 por los sujetos obligados del sector no financiero que participan en el negocio inmobiliario (escribanos, inmobiliarias, promotores y empresas de construcción) explicaron casi la totalidad del incremento de los reportes en comparación con 2024.

“Esta situación evidencia una mayor percepción del riesgo de partes de esos sujetos obligados, resultando consistente con la identificación de las actividades inmobiliarias como una de las de mayor riesgo”, dijo.