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Murió el periodista Alejandro "Vasco" Etchegorry, exconductor de Telemundo, a los 69 años

La noticia de la muerte de Etchegorry fue confirmada por el noticiero en el que también fue coordinador general

7 de mayo de 2026 18:28 hs
Alejandro Etchegorry
Telemundo / Canal 12

El periodista Alejandro "Vasco" Etchegorry, que durante décadas trabajó como conductor y coordinador general de Telemundo, murió este jueves a los 69 años, según confirmó el informativo del que fue parte.

El Vasco, como se lo conocía coloquialmente, trabajó durante 35 años en Canal 12, de donde se retiró formalmente en 2016.

Delante de cámaras compartió escritorio en el noticiero junto a personalidades como Néber Araújo, Silvia Kliche y Laura Daners.

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Por fuera de su trabajo en esa señal, Etchegorry fue parte de la plantilla periodística de Radio Sarandí, de Canal 4 y también fue corresponsal uruguayo de la Radio Televisora Italiana.

En 2017 se conoció la noticia de que su vuelta a la televisión sería como director de los informativos de Canal 5, aunque finalmente y por decisión de la dirección del canal en ese momento no sucedió.

En el último tiempo, Etchegorry se encontraba trabajando como encargado de prensa del senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, quien lo despidió con un mensaje en redes sociales.

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