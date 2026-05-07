Por mal tiempo, Bandana reprogramó su show en el Teatro de Verano: los detalles de la nueva fecha y qué hacer con las entradas

El reencuentro de Bandana y su público uruguayo para celebrar los 25 años de la banda que revolucionó el pop latinoamericano de inicios de los 2000, deberá esperar. Este jueves anunciaron que el show, previsto para este sábado 9 de mayo en el Teatro de Verano, se reprogramará para el 19 de setiembre debido al pronóstico de mal tiempo .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según un comunicado compartido por la productora APY Live y la banda, después de "seguir muy de cerca el pronóstico" decidieron reprogramar el espectáculo. "Las condiciones climáticas no nos permitían garantizar la experiencia que ustedes se merecen ni la seguridad que es innegociable para nosotros" , señalaron.

Bandana –la banda conformada por Virginia Da Cunha , Lourdes Fernández , Valeria Gastaldi y Lissa Vera – vendrá a Uruguay con el show más ambicioso que han presentado en el país hasta el momento, en una celebración de los 25 años de sus inicios como una de las girlbands que marcó generaciones. "Sabemos lo que significa este reencuentro: se merece una noche perfecta, con todo en su lugar, para vivirla a pleno y sin apuros", dice el comunicado.

Murió el periodista Alejandro "Vasco" Etchegorry, exconductor de Telemundo, a los 69 años

Bandana cumple 25 años, toma sus propias decisiones y proyecta nuevas canciones: "Fue la semilla que hoy lleva a las artistas pop a llenar estadios"

Según expresaron, el tiempo "extra" se verá reflejado en la nueva fecha del show. "Más producción, más detalles, más sorpresas. El show del 19 de septiembre va a ser todavía más grande de lo que veníamos preparando. Promesa", sostienen.

"Gracias, gracias y mil gracias por la paciencia, por bancar y por entender. Nos vemos pronto, mejor que nunca", concluye el comunicado.

Bandana: ¿qué pasa con las entradas?

La producción del espectáculo explicó que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha del espectáculo.

En tanto, quienes prefieran pedir la devolución de los tickets podrán hacerlo entre el lunes 11 y el miércoles 20 de mayo, dependiendo de la forma en la que hayan sido adquiridas las entradas.

En el caso de entradas que hayan sido adquiridas a través de la web de Tickantel, se deberá solicitar la devolución mediante el formulario de contacto web de la plataforma.

Mientras que para entradas que hayan sido compradas en efectivo y de forma presencial la devolución ser hará a través de locales de Redpagos.