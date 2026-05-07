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/ Cultura y Espectáculos / DAI DAI

Shakira vuelve a ser la voz del mundial y anuncia una nueva canción con un video desde el Maracaná

La cantante colombiana Shakira es la cantante del tema oficial del Mundial 2026: Dai Dai

7 de mayo de 2026 16:53 hs
Shakira volverá a cantar la canción oficial del Mundial

Shakira volverá a cantar la canción oficial del Mundial

EFE/ Shakira

Shakira volverá a ser la cantante de la canción oficial del Mundial. La artista colombiana anunció este jueves que en los próximos días lanzará la canción que sonará alrededor del mundo como parte de la celebración mundialista, un tema en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

Hips Don't Lie fue sensación en Alemania 2006 mientras que Waka Waka (Esto es África) –la canción que escribió durante una estadía en la que era su chacra de José Ignacio– fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010. Cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con La La La y este año presentará un nuevo tema: Dai Dai

El Mundial de Fútbol se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. Y la cantante colombiana anunció este jueves en un breve video publicado en sus redes sociales que la nueva canción será lanzada el próximo 14 de mayo.

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En el video que publicó en sus redes sociales, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul que recuerdan al uniforme de Colombia mientras canta unos fragmentos de Dai Dai con la imagen del Estadio Maracaná de fondo.

La artista aparece llevando una pelota Trionda, la oficial del próximo Mundial, antes de comenzar con una coreografía acompañada por sus bailarines vestidos con equipos que hacen referencia a diferentes selecciones.

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La escenografía se completa con cuatro pelotas de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el Trionda de Norteamérica 2026.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase We Are Ready (Estamos listos).

Con información de EFE

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