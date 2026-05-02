Shakira en Río de Janeiro: dos millones de personas, estrellas invitadas, megadespliegue de seguridad y todo lo que se sabe del "Lobacabana"

Treinta años después de su debut internacional con Pies descalzos, Shakira ofrecerá la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convertirá a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.

Se espera que una multitud de dos millones de personas llene la famosa playa, donde se ha erigido un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados frente al mítico hotel Copacabana Palace, que aloja a la artista de 49 años desde su llegada el miércoles.

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La colombiana sigue así los pasos de Madonna , que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga , que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

Shakira tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

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Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró su gira Las mujeres ya no lloran, la primera en siete años y que ya se coronó como la de mayor facturación de un artista latino, según Guinness.

"Lobacabana"

Desde hace semanas, todo Rio está en modo "Shaki". Enormes carteles con su rostro tapizan la ciudad. En Copacabana -rebautizada "Lobacabana", por su apodo de "loba"-, vendedores ambulantes ofrecen abanicos, gorras, bolsos y hasta frasquitos con "lágrimas de Shakira", un guiño al título de la gira.

Grupos de fans se reunieron varias veces en la playa para clases masivas de sus coreografías con el característico movimiento de caderas.

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"Todos están deseando verla en persona. Si la veo, la abrazaré, me tomaré una foto con ella. Creo que esta energía envuelve a todos los que estamos aquí en Copacabana", dijo a la AFP Randeon Icaro, un peluquero de 36 años, apostado frente al Copacabana Palace junto a decenas de seguidores.

"Durante toda la semana la gente viene aquí a la puerta del hotel, a la playa, quiere ver a la artista y al mismo tiempo quiere fiesta, lo cual es maravilloso", celebró de su lado Nicole Ernandes, una DJ de 47 años.

Caetano y María Bethânia en Copacabana

Durante la noche del viernes Shakira hizo un ensayo frente a miles de fanáticos que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo de la diva del pop y descubrieron una sorpresa: los hermanos Caetano Veloso y María Bethânia, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña, cantarán junto a ella.

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Según informó la agencia EFE, con Caetano interpretarán O Leaozinho, uno de los temas más célebres del cantautor brasileño y con María Bethânia cantarán O que é, o que é, de Gonzaguinha, una canción que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio brasileño.

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Pero, al parecer, no serán los únicos invitados de la colombiana ya que la posible aparición de Anitta cobra cada vez más fuerza. Ambas artistas lanzaron recientemente la canción Choka Choka, Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la diva colombiana y un video ensayando la canción está rodando por las redes.

Ivete Sangalo también se perfila como otra de las posibles invitadas de Shakira en Río, después de que la brasileña reavivara las especulaciones al compartir en redes sociales un video para dar la bienvenida a la artista colombiana.

Seguridad reforzada

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammys y 15 Grammys Latinos, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como el himno mundialista Waka Waka, Hips Don't Lie o la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y que rompió récords de streaming.

Para el show han viajado fans de todo Brasil y de otros países, en especial de América Latina. Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas para esta semana crecieron más de un 80% frente a 2024.

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La alcaldía de Rio estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

El año pasado, tras la actuación de Lady Gaga, la policía dijo que había frustrado un atentado con bomba orquestado por un grupo que "difundía discursos de odio" y que tenía entre sus objetivos a la comunidad LGBTQ+.

"Mi corazón está con su familia"

Una trágica noticia entristeció los días previos al concierto. El fin de semana anterior, un trabajador murió en un accidente durante la instalación del escenario.

La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río. Se abrió una investigación en torno a las circunstancias del caso.

"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos".

*Con información de AFP y EFE