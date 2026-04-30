El Tiny Desk de Milo J hizo historia al llevar a Agarrate Catalina a uno de los focos principales de la música global

En los últimos años, los micro shows de Tiny Desk que organiza el medio estadounidense NPR se han convertido en una especie de consagración internacional. De allí, el impulso para algunos artistas ha sido inmediato: C. Tangana, Paco & Ca7riel y también el de Dua Lipa son algunos de los más recordados. En esa historia, también hay participación uruguaya: Jorge Drexler tuvo el suyo propio y cuando a Karol G le tocó, el bajo estuvo en manos de la música Patricia Ligia. Ahora, la tercera participación uruguaya llegó de la mano de una murga: Agarrate Catalina estuvo acompañando al argentino Milo J, que estrenó su Tiny Desk este jueves.

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Milo J, que hace algunos días se presentó en en Antel Arena, llevó al show de NPR algunas de las canciones que forman parte de su disco La vida era más corta, en donde la murga de los hermanos Cardozo tiene varios coros, lo que hizo natural su aparición.

Entre las canciones que cantó Milo J y Agarrate Catalina estuvieron Recordé, Cuestiones, Solifican12, Bajo de la Piel, Niño, y Luciérnagas.

"Grabadas con el folclore argentino e impulsadas por las batallas de rap de Buenos Aires, las canciones de Milo J apelan al espíritu acumulado de los siglos. 'A veces me vienen palabras que nunca antes había escuchado', dijo después, como si invocara una vida que nunca vivió", se puede leer en el texto que acompaña el video.