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El Tiny Desk de Milo J hizo historia al llevar a Agarrate Catalina a uno de los focos principales de la música global

El cantante argentino pasó por el icónico ciclo de NPR y estuvo acompañado por la murga uruguaya

30 de abril de 2026 14:10 hs
Milo J Tiny Desk Agarrate Catalina

En los últimos años, los micro shows de Tiny Desk que organiza el medio estadounidense NPR se han convertido en una especie de consagración internacional. De allí, el impulso para algunos artistas ha sido inmediato: C. Tangana, Paco & Ca7riel y también el de Dua Lipa son algunos de los más recordados. En esa historia, también hay participación uruguaya: Jorge Drexler tuvo el suyo propio y cuando a Karol G le tocó, el bajo estuvo en manos de la música Patricia Ligia. Ahora, la tercera participación uruguaya llegó de la mano de una murga: Agarrate Catalina estuvo acompañando al argentino Milo J, que estrenó su Tiny Desk este jueves.

Entre las canciones que cantó Milo J y Agarrate Catalina estuvieron Recordé, Cuestiones, Solifican12, Bajo de la Piel, Niño, y Luciérnagas.

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"Grabadas con el folclore argentino e impulsadas por las batallas de rap de Buenos Aires, las canciones de Milo J apelan al espíritu acumulado de los siglos. 'A veces me vienen palabras que nunca antes había escuchado', dijo después, como si invocara una vida que nunca vivió", se puede leer en el texto que acompaña el video.

Embed - Milo J: Tiny Desk Concert

"En arenas y estadios, el joven de 19 años conecta con sus pares sobre el paso del tiempo con una energía e intensidad enormes. En el Tiny Desk, hace una pausa: despojado, pero profundamente fortalecido, Milo J aparece con una nueva suavidad y profundidad. Detrás del escritorio no solo se ven el charango, el tiple y los instrumentos de viento propios de Argentina, sino también a Agarrate Catalina, un conjunto de murga que ha tenido coloridas apariciones durante décadas en el carnaval uruguayo", agrega.

De la murga uruguaya, quienes participaron del Tiny Desk fueron Leonardo Gómez, Carolina Gómez, Eder Fructos, Martín Cardozo y Yamandú Cardozo.

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