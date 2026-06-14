La selección uruguaya entrenó en Playa del Carmen antes de viajar a Miami para el debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita: hermetismo y equipo confirmado

La selección uruguaya realizó su último entrenamiento abierto en Playa del Carmen , México, antes de viajar a Miami para su debut por el Mundial 2026 ante Arabia Saudita , este lunes.

La práctica estuvo nuevamente marcada por el hermetismo de la selección. Como a lo largo de esta semana, los 15 minutos abiertos para la prensa (que ordena FIFA) apenas tuvieron algún ejercicio físico de los jugadores , y lejos del lugar donde están ubicados los periodistas.

Hoy por primera vez desde el miércoles , cuando todo el plantel realizó ejercicios en gimnasio y la mayoría algunas corridas en cancha, se pudo ver a un jugador que partirá como titular mañana: Fernando Muslera .

Los tres arqueros uruguayos estuvieron presentes en los primeros minutos del entrenamiento, pero luego Muslera y Sergio Rochet se fueron al gimnasio ubicado al costado de la cancha. Santiago Mele quedó entrenando salidas por abajo y algunas atajadas, con disparos hechos por distintos sparrings.

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Acto seguido salieron los jugadores a la cancha, nuevamente los suplentes, y otra vez realizando un calentamiento en el costado opuesto de la prensa.

Ese grupo es el mismo que el de los últimos días: José María Giménez (que volvió a entrenar con normalidad dos días atrás tras un cuadro de llagas y gripe), Santiago Bueno, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Rodrigo Aguirre.

En este sentido, se mantiene el once que arrancará mañana ante Arabia, conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. Los dos últimos partirán con un doble nueve en ataque.

Los únicos futbolistas que no estarán disponibles por lesión serán Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo. El primero sigue recuperándose de su desgarro y su fractura de clavícula, mientras que el segundo continúa con su micro desgarro. El director de Selecciones de la AUF, Jorge Giordano, afirmó este viernes que en la selección esperan que ambos lleguen al partido contra España.

Mientras los jugadores calentaban, en el área más cercana a la zona de prensa el asistente técnico Diego Reyes entrenaba con tres sparrings la salida con un golero y dos defensores.

En los minutos finales, trasladado a la cancha en un carrito de golf, llegó nuevamente Marcelo Bielsa, que había aparecido por primera vez en los entrenamientos abiertos cuando la prensa se retiraba este sábado.

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Esta vez, al menos, se pudo ver algunos minutos de cerca a algunos jugadores, que realizaron un trabajo en el que generaban un desmarque por los costados. Bielsa observó algunas repeticiones en el medio de la cancha, y luego continuó su camino hacia el gimnasio, donde lo esperaba parte de su staff.

Ya se podía ver que el tiempo era corto para entrenar, porque el resto de la delegación ya estaba haciendo todos los movimientos necesarios para registrar su salida del hotel. La celeste viajará a las 14:00 de Cancún (16:00 de Uruguay) a Miami, al que llegará cerca de las 17:00 de esa zona (que tiene una hora más que Cancún, y una menos que Uruguay).

La selección se hospedará en el hotel Renaissance Fort Lauderdale West, en el que se hospedará hasta la noche del lunes 15. Tras el partido, el plantel viajará a Playa del Carmen sin quedarse a pasar la noche en la ciudad estadounidense.

A las 18:45 de Miami de este domingo (19:45 de Uruguay) Marcelo Bielsa y José María Giménez darán una conferencia de prensa en las instalaciones del Hard Rock Stadium.