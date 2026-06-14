Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA prohibió hacer preguntas en español en la conferencia posterior a Marruecos vs Brasil

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Prohibieron hacer preguntas en español

La FIFA prohíbe a los periodistas preguntar en español a los jugadores de Brasil y Marruecos a pesar de ser la segunda lengua materna más hablada del mundo por encima del inglés. La FIFA autorizó a preguntar en francés, árabe, portugués e inglés, algo que supuso un problema tanto para los periodistas hispanohablantes como para Vinícius Jr., que habla español pero no inglés. El capitán marroquí, formado en España, también se mostró sorprendido por esta inexplicable restricción. La FIFA se ha excusado argumentando que el idioma "puente" escogido era el inglés, pero esto no tiene sentido teniendo en cuenta que tanto los jugadores brasileños, como los marroquíes, tienen mayor facilidad para hablar en español que en inglés. Algunos críticos con la medida alegaban además que el primer idioma del mundo del fútbol es sin lugar a dudas el español y que por tanto este debería ser el idioma puente escogido para la gran mayoría de encuentros.