Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Mundial 2026 EN VIVO: la FIFA prohibió hacer preguntas en español en la conferencia posterior a Marruecos vs Brasil

14 de junio 2026 - 10:08hs
Vinicius en la conferencia de prensa

Vinicius en la conferencia de prensa

AFP

EN VIVO

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya se juega y en Referí te invitamos a seguir minuto a minuto la información más relevante de las selecciones, los partidos, las polémicas y repercusiones, y todo el color de la Copa del Mundo.

El principal torneo de la FIFA, que por primera vez se juega con 48 combinados, se disputa desde el 11 de junio al 19 de julio, día de la final en la que se conocerá al campeón.

Seguí el blog en vivo del Mundial 2026:

Live Blog Post

Prohibieron hacer preguntas en español

La FIFA prohíbe a los periodistas preguntar en español a los jugadores de Brasil y Marruecos a pesar de ser la segunda lengua materna más hablada del mundo por encima del inglés. La FIFA autorizó a preguntar en francés, árabe, portugués e inglés, algo que supuso un problema tanto para los periodistas hispanohablantes como para Vinícius Jr., que habla español pero no inglés. El capitán marroquí, formado en España, también se mostró sorprendido por esta inexplicable restricción. La FIFA se ha excusado argumentando que el idioma "puente" escogido era el inglés, pero esto no tiene sentido teniendo en cuenta que tanto los jugadores brasileños, como los marroquíes, tienen mayor facilidad para hablar en español que en inglés. Algunos críticos con la medida alegaban además que el primer idioma del mundo del fútbol es sin lugar a dudas el español y que por tanto este debería ser el idioma puente escogido para la gran mayoría de encuentros.

Las más leídas

Brasil 1-1 Marruecos por el Mundial 2026: el equipo de Ancelotti igualó en su debut en la Copa del Mundo

Qatar 1-1 Suiza por el Mundial 2026: los asiáticos empataron en los minutos de adición y los suizos pagaron carísimo las chances perdidas; mirá los goles

Haití 0-1 Escocia por el Mundial 2026: el cuadro europeo ganó luego de 36 años y es líder por delante de Brasil y Marruecos

Mundial 2026: fixture oficial con horarios de los partidos, sedes y dónde verlo en vivo por TV y streaming

Temas

Mundial 2026 FIFA

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos