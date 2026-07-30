Carlo Ancelotti habló sobre la nueva selección de Brasil: le renovación y la reconstrucción del equipo

Carlo Ancelotti , entrenador de la selección de Brasil , reconoció este miércoles en una entrevista televisiva que la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 dejó lecciones importantes y que ahora es momento de mirar al futuro con nuevas figuras.

"Después de una derrota es importante pensar en lo que pasó y mirar con atención el futuro. Vamos a construir un nuevo grupo con jugadores jóvenes ", afirmó en una entrevista al Jornal Nacional, el noticiero central de la cadena Globo .

El entrenador italiano ya había anunciado desde la víspera su intención de darle un nuevo aire a la Canarinha al regresar al país luego de las cortas vacaciones que tuvo después de que Brasil fuera eliminado por Noruega en los octavos de final por 1-2.

Según Ancelotti ese partido del Mundial 2026 marcó el final de una generación de referentes como Neymar, Casemiro y Danilo , y por eso hay que mirar el próximo ciclo con jóvenes talentos y pocos futbolistas mayores de 30 años.

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Carletto sostuvo que pese a la lesión, la presencia de Neymar en el Mundial fue una decisión acertada, aunque confirmó -como lo hizo este martes el mismo centrocampista- que su ciclo en la Selección de Brasil llegó a su fin.

Al mismo tiempo, destacó a jóvenes como Endrick, Estêvão, Rayan y Vitor Reis, quienes ya llaman su atención para el futuro.

De acuerdo con el técnico, la conformación para esa nueva etapa ya está en marcha con miras a la convocatoria de septiembre, cuando la selección jugará partidos amistosos con Australia e India.

Carlo Ancelotti apunta al futuro y al primer objetivo

El primer gran objetivo, dijo, será la Copa América de 2028, para la que se realizará un estrecho trabajo entre la selección y las categorías juveniles, especialmente la Sub-20.

En la entrevista, Ancelotti también habló de otros equipos del Mundial, en especial del caso de España, campeona del torneo, de la que dijo que logró imponerse gracias a una generación excepcional de centrocampistas, con nombres como Rodri, Pedri, Fabián, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi.

Según el entrenador italiano, Brasil debe apostar por un estilo más vertical, aprovechando la velocidad y el desequilibrio de atacantes como Vinícius Júnior, Endrick, Estêvão y Raphinha.

Ancelotti también se refirió a las críticas que sufrió tras la eliminación de Brasil en el Mundial al decir que en vez de afectarlo lo motivan a estar más atento y enfocado en corregir errores.

También aclaró que sus decisiones nunca se basan en la presión popular, sino en lo que considera mejor para ganar los partidos, como ocurrió con la entrada de Neymar frente a Noruega.

FUENTE: EFE