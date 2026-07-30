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Danubio está cerca de vender a Nicolás Azambuja, una de sus joyas juveniles, a Brasil: los detalles del pase

Nicolás Azambuja debutó en la Primera de Danubio a los 16 años y lleva disputados 28 partidos en dos años, y es parte de las juveniles de la selección uruguaya

30 de julio de 2026 11:55 hs
Nicolás Azambuja, futbolista de Danubio

Nicolás Azambuja, futbolista de Danubio

Foto: DanubioFC

Danubio está cerca de vender al delantero juvenil Nicolás Azambuja a Athletico Paranaense de Brasil, en un negocio en el que el franjeado podría terminar recibiendo casi US$ 3 millones, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Azambuja, de 18 años, es una de las joyas de las inferiores de Danubio. Debutó en Primera a sus 16 años en la última fecha del Torneo Clausura 2024 ante Deportivo Maldonado, y desde entonces lleva disputados 28 partidos con el club de Maroñas.

Este año el atacante disputó 20 encuentros, en los que convirtió un gol (el único que tiene hasta el momento en Primera) y aportó tres asistencias.

Además es parte de las juveniles de la selección uruguaya. Convirtió un tanto en seis partidos del Sudamericano Sub 17 de 2025, e incluso integró el banco de suplentes de la selección mayor en el amistoso contra Uzbekistán de junio del año pasado.

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Según informó Sport 890, Danubio recibirá un monto inicial de US$ 1,1 millones por el 65% del pase del futbolista, y Paranaense tendrá la opción de adquirir un 20% extra por 1,8 millones de dólares.

El vicepresidente de Danubio, Gastón Barlocco, es quien encabeza la negociación por parte del franjeado, y aclaró a Referí que están "ultimando detalles" para que se cierre el traspaso.

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