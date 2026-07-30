Nacional se despidió de la actividad internacional y se juega el año en el Torneo Clausura, la última carta para ir por el bicampeonato y mantener su racha histórica en la Copa Libertadores

Los muy buenos 45 minutos que tuvo Nacional en el primer tiempo de su visita a Tigre, poniéndose 2-0 arriba en el marcador, un escenario favorable que no tenía en un comienzo de partido desde el pasado 26 de mayo cuando le ganó 1-0 a Coquimbo, no le alcanzaron al tricolor para remontar el 3-0 debajo de la ida en Montevideo, por lo que quedó afuera de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras ese gran comienzo que ilusionó a los bolsos, el equipo de Jorge Bava fue otro en el segundo tiempo, el que tenía acostumbrado a los hinchas, y se quedó sin ideas para llegar al tercer tanto y en el final recibió el descuento para quedarse con una insípida victoria 2-1.

De esa forma, por diferencia de goles por causa de la goleada que recibió en el Gran Parque Central, los albos se despidieron de la Sudamericana al no lograr pasar a la siguiente instancia donde lo esperaba una llave ante Montevideo City Torque en la que serían prácticamente locales en los dos encuentros por el apoyo de sus hinchas, que este martes, pese al mal resultado de la ida, respondieron en gran forma yendo a Victoria.

Con la caída en la serie frente a Tigre se terminó la floja participación de Nacional en las copas internacionales en esta temporada 2026.

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Los albos fueron cabeza de serie en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 en una llave en los previo accesible frente a Coquimbo Unido de Chile, Tolima de Colombia, que fueron primero y segundo respectivamente con 10 y 8 puntos, y Universitario de Lima, que fue último con 6.

Nacional hizo 8 puntos, los mismos que Tolima, pero terminó tercero por diferencia de goles.

Los albos ganaron dos partidos, perdieron dos y empataron 2.

Maxi Silvera y Maxi Gómez celebran el 2-0 de Nacional frente a Tigre FOTO: AFP

Con esa ubicación final en la fase de grupos fueron al playoff de la Copa Sudamericana y el sorteo determinó que el rival fuera Tigre, que en los dos partidos fue superior.

Nuevo golpe en la temporada

La eliminación internacional se suma a la floja actuación que ha tenido el equipo tricolor en el marco local, en el que comenzó la temporada con derrota ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya por penales.

Luego, en el Torneo Apertura fue 7°, con 22 puntos, a 9 del campeón Racing y con derrota clásica en el Gran Parque Central por la cuarta etapa.

Jadson Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

Jadson Viera comenzó al frente del equipo pero fue cesado tras la séptima fecha, para ser reemplazado por Jorge Bava, quien sigue en el cargo y estuvo al frente de toda la participación en copas de Conmebol.

En el actual Torneo Intermedio, a falta de la última fecha de la serie, Nacional está cuarto en su grupo con 10 puntos por detrás de Wanderers y Montevideo City Torque, ambos con 12, y de Deportivo Maldonado, con 11.

Lejos en la Anual y jugado al Clausura

Hasta el momento, contando todos los partidos oficiales del año en el marco local e internacional, Nacional ha disputado 30 partidos con 13 victorias, 5 empates y 12 derrotas.

En lo que respecta a goles, tiene los mismos anotados que recibidos: 41.

De cara a la definición de la temporada, la única carta que le queda al tricolor para ir por el título y el bicampeonato es ganar el Torneo Clausura, lo que le permitiría, en caso de lograrlo, jugar una semifinal ante Racing, campeón del Apertura, para luego meterse en las finales de ganar el cruce.

Alexis Martín Arias en el gol de Tigre Foto: AFP

En la Tabla Anual, a cuyo ganador se le otorga el pase directo a la final de la Liga AUF Uruguaya, los albos están muy lejos de la punta.

Nacional se ubica sexto con 32 puntos y tiene por delante a Deportivo Maldonado y Peñarol, ambos con 40, Racing con 38, Torque con 35 y Albion con 33.

Su actual ubicación en la tabla es preocupante ya que se ubica en el penúltimo de los 7 cupos clasificatorios para copas, en el puesto 3 de Copa Sudamericana, por lo que en estos momentos estaría quedando afuera de la Copa Libertadores, lo que cortaría su racha histórica de 30 asistencias ininterrumpidas.

Quedan 16 partidos por delante. El último de la fase de grupos del Intermedio ante Progreso este domingo, ya que si bien mantiene chances es muy difícil que llegue a la final, y los 15 del Clausura, con el clásico en la cuarta fecha en el Campeón del Siglo.

Maxi Silvera anotó el segundo gol de Nacional ante Tigre FOTO: AFP

Los primeros 45 minutos ante Tigre este martes mostraron el camino a seguir en la cancha en lo que resta de la temporada para buscar el Torneo Clausura y tratar de llegar a las finales. Bava y sus jugadores deberán encontrar la regularidad y las victorias que aún no han aparecido en lo que va del año.

"Ellos mismos me convencieron que el camino es este, que estamos haciendo las cosas bien, que les gusta la idea, que les gusta presionar alto, que les gusta ser un poco ofensivo, correr ciertos riesgos y que era cuestión de afinar algunas cosas que nosotros visualizamos que podían pasar. Ellos están a fin con la idea, a muerte", dijo el DT tricolor este miércoles al destacar la afinidad de sus futbolistas con su propuesta.