Insólito: el Junior de Alfredo Arias quedó eliminado de la Copa Colombia contra su filial, y el entrenador uruguayo criticó al arbitraje

El Junior de Barranquilla , dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias , quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Colombia tras perder por penales contra el Barranquilla FC, club que funciona como su filial , y el DT apuntó contra el arbitraje tras el encuentro.

Tras el 2-2 de la ida en cancha de Junior, el equipo de Arias llegó a la vuelta como favorito para llevarse la serie, más considerando que se enfrentaba a un equipo que desde su fundación en 2005 se dedica a formar jugadores y foguearlos en Segunda división para nutrir al Junior , pero las cosas no salieron según lo planeado.

A los 2 minutos el Tiburón ya iba perdiendo 1-0, con un tanto de Sebastián Borja que le dio la ventaja al Barranquilla. Ocho minutos después Yeison Suárez lo empató de tiro libre para Junior, y Guillermo Paiva dio vuelta el marcador a los 25 de penal.

Cuando Junior tenía controlado el marcador apareció Jhon Cortez , que a los 62 empató el encuentro tras una gran jugada colectiva, y siete minutos después Jhoyner Lozano volvió a poner en ventaja a Barranquilla tras aprovechar un error del arquero Jefersson Martínez. El equipo de Arias recién consiguió el empate a los 87 , gracias a un nuevo tanto de penal del experimentado Luis Muriel .

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Con el partido 3-3 y la serie 5-5 todo se fue a los penales, donde el golero Sebastián Guerra le atajó un disparo a Edwin Herrera y luego fue el encargado de anotar el disparo que le dio la histórica clasificación a Barranquilla.

¡Tremenda volada para negarle el gol a Junior!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/X054IbUSW9 — Win Sports (@WinSportsTV) July 30, 2026

"Si deseábamos que alguien nos eliminara, era el Barranquilla FC. Mi deseo es que les vaya de lo mejor. Hicieron dos muy buenos partidos", afirmó en la conferencia de prensa posterior al partido Alfredo Arias, que destacó que conocen a los futbolistas del rival y saben que "van a seguir creciendo".

Tras ello, el uruguayo apuntó contra el arbitraje del encuentro, ya que consideró que en el primer y el tercer tanto que recibieron había fuera de juego, y que el segundo parte de una falta que no cobraron. "Hoy influyeron directamente, ya no solo en el resultado, sino en todos los goles que recibimos", criticó Arias, que aclaró que "no es excusa", pero "sí es preocupante".

"Hoy es un partido que no podemos analizar desde los errores defensivos, porque los errores están en el arbitraje. Yo estoy tranquilo porque conozco al grupo y sé que van a reaccionar", continuó el uruguayo, que reconoció que su equipo debe "mejorar en todos los aspectos" para el momento de "competir por lo importante".