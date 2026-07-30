River Plate vive un calvario: perdió otra vez, igualó un registro histórico negativo y se lesionó Mauro Arambarri

River Plate argentino atraviesa una dura crisis interna que afecta y se ve reflejado en el rendimiento del equipo dentro del campo, al punto que el Millonario perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata de visitante por la segunda fecha del Torneo Clausura , partido que contó con la lesión del uruguayo Mauro Arambarri .

Con gol de Alexis Steimbach acariciando el final del encuentro, el Lobo se impuso en condición de local por la mínima en otra pobre actuación del elenco de Eduardo Coudet que, pese a las grandes inversiones y refuerzos que ha hecho, le cuesta mucho generar juego y consolidarse en defensa .

El uruguayo Mauro Arambarri fue titular en el esquema del entrenador, pero tuvo que abandonar el campo de juego en el entretiempo por una lesión luego de un fuerte pisotón en su tobillo derecho y que le provocó un esguince .

El elenco argentino atraviesa una crisis interna entre el entrenador Eduardo Chacho Coudet , los 14 futbolistas que están apartados del plantel profesional, entre ellos el uruguayo Matías Viña , y entrenando en un predio aparte cambiándose dentro de un container por decisión de los directivos de la institución, y entre los propios dirigentes.

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River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero, luego de las declaraciones contra su DT Eduardo Coudet

River Plate perdió ante Gimnasia de La Plata @RiverPlate

Sobre ese grupo de jugadores marginados, hace una semanas Coudet mencionó que "fue una decisión del club, institucional", tras la derrota ante Gimnasia optó por no dar especificaciones del tema: "Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, así que simplemente te puedo decir eso".

Todo esto engloba el mal momento futbolístico de River Plate, que suma cuatro derrotas consecutivas por torneos AFA, entre ellos la caída ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura pasado, la eliminación en Copa Argentina ante Aldosivi y los dos pasos en falso ante Barracas Central y Gimnasia de La Plata en el Torneo Clausura.

La racha negativa histórica que alcanzó River Plate

La derrota ante Barracas Central en el Monumental en el inicio del Torneo Clausura y esta caída en La Plata frente a Gimnasia y Esgrima igualaron una marca negativa que el club no registraba desde el Torneo Clausura 1995.

En aquel inicio hace 31 años atrás, River cayó 3 a 2 ante Lanús en el Monumental por la primera fecha del primer torneo del año y una semana más tarde fue goleado por Rosario Central por 3-0 en el Gigante de Arroyito.

El peor arranque de River en el profesionalismo data de un año antes, en 1994. El Clausura de aquel año, el Millonario lo comenzó con tres derrotas consecutivas (Banfield, Independiente y Gimnasia) y un empate sin goles ante Huracán.

El próximo domingo, el equipo de Coudet recibirá a un necesitado Rosario Central que tampoco ganó en el presente Torneo Clausura con un Ángel Di Maria inspirado y será un cotejo que puede significar un gran puntapié para empezar a revertir la situación ante un complicado rival o mantener esta racha negativa.