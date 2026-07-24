El delantero uruguayo Thiago Borbas fue contratado por un grande del fútbol de Brasil

El mercado de pases del fútbol brasileño continúa generando movimientos de impacto. Atlético Mineiro hizo oficial este viernes el acuerdo con Red Bull Bragantino y Real Oviedo de España para asegurar la incorporación del delantero uruguayo Thiago Borbas , de 24 años, quien reforzará el frente de ataque del conjunto de Belo Horizonte.

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El atacante desembarcará en la capital del estado de Minas Gerais en los próximos días para someterse a las revisiones médicas de rutina.

De superar con éxito las evaluaciones físicas, el jugador rubricará su vínculo contractual formal con la institución , el cual consistirá en una cesión a préstamo que incluye una opción de compra definitiva.

El recorrido reciente de Thiago Borbas incluye un paso a préstamo por Real Oviedo del fútbol español desde enero de este año, etapa en la que disputó 12 compromisos continentales sin lograr registrar anotaciones ni asistencias.

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Sin embargo, su trayectoria previa refleja un perfil de alta capacidad goleadora que motivó el interés del equipo albinegro.

Borbas pertenece administrativamente a Red Bull Bragantino, club que adquirió sus derechos en la temporada 2023 tras su destacado desempeño en River Plate.

Durante su estadía en el club de Bragança Paulista, el delantero acumuló 134 partidos oficiales, registrando un saldo de 27 goles y 6 pases de gol.

El salto cualitativo en su carrera se produjo en River Plate, institución donde se formó y explotó futbolísticamente hasta consagrarse como el máximo goleador del Campeonato Uruguayo 2022 con 18 tantos. En los darseneros cerró una notable marca estadística de 29 goles y 15 asistencias en 94 apariciones profesionales.

Atlético Mineiro, conocido como el "Galo", emitió un comunicado con los detalles del pase de Thiago Borbas.

Así dice: "Galo anuncia que ha llegado a un acuerdo con Red Bull Bragantino y Real Oviedo (España) para el fichaje del delantero uruguayo Thiago Borbas, de 24 años. El jugador llegará a Belo Horizonte en los próximos días. La firma definitiva del contrato, que será una cesión con opción de compra, está sujeta a la superación de los exámenes médicos”.

La opción de compra es de US$ 4,25 millones por el 80%.