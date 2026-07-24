Una marca histórica para el precio de los novillos en Uruguay

El mercado del ganado gordo en Uruguay sigue muy firme y con subas , por tercera semana consecutiva, con muy poca oferta y algunas dificultades para cargar en el este por el tema exceso de lluvias que se suman al faltante estructural de esta época del año, con valores de novillos que siguen sorprendiendo .

La suba, incluso, se aceleró respecto a la trayectoria de las dos semanas previas.

Así, la referencia de los mejores novillos llega (para novillos excelentes solamente) a US$ 5,80 por kilo y da la impresión que para quien pueda cargar fluidamente novillos bien terminados en este momento de mínima oferta tendrá todo para seguir logrando precios inéditos.

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La demanda externa está y seguirá estando, especialmente por las complicaciones que tiene Brasil con el cupo casi cumplido en China e incertidumbre sobre sus colocaciones futuras en el mercado europeo.

Exportación de ganado en pie a todo vapor

El panorama de firmeza no es solamente para el ganado gordo.

La exportación en pie está operando tanto en machos como en hembras e incluso Turquía está muy activa en el mercado de razas lecheras, comprando tanto terneras Holando como Jersey.

Eso se vio reflejado en las cifras del Instituto Nacional de Carnes (INAC) sobre exportación en pie que mostraron ventas del orden de 75 mil animales para junio y colocaciones para el primer semestre de más de 170 mil vacunos.

Algunos operadores esperan un volumen muy cercano a 400 mil vacunos exportados en pie este año.

Caída en la faena de vacunos

La faena vacuna bajó a 42.975 cabezas en la semana pasada, pero es un dato influido por una merma en la actividad por el feriado del sábado 18 de julio.

La industria venía faenando en el eje de 45 mil a 46 mil vacunos en las semanas previas con una participación creciente de novillos jóvenes terminados a corral.

La faena ovina sigue en niveles mínimos: 3.581 cabezas.

La demanda es firme y supera ampliamente a la oferta y las entradas son casi inmediatas con precios de US$ 6,20 el kilo y más por corderos.

Con El Niño instalándose y nuevamente lluvias importantes para las zonas fronterizas con Brasil para la semana próxima, solo cabe esperar que la firmeza se mantenga.

Lo que mostró Plaza Rural

Mejora, así, la situación de las pasturas para completar un panorama de fuerte optimismo, que se vio reflejado en el remate de Plaza Rural de este jueves y viernes, que marcó un doble récord de precios: la ternera promedió US$ 4,10 el kilo, prácticamente idéntico a los terneros (US$ 4,11 el kilo) y con un fuerte récord en los novillos de dos a tres años, que subieron 30 centavos respecto al remate anterior para un inédito precio de US$ 3,28 por kilo, en tanto las vacas de invernada también tuvieron una suba fuerte de US$ 2,40 a US$ 2,48 el kilo.