Los temas que los productores priorizaron considerar en la reunión de la FARM en Paraguay

Los temas sanitarios, comerciales y de gestión de gobierno que más preocupan a los productores de la región fueron considerados especialmente, esta semana, en la primera reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) del tradicional ciclo de encuentros que coinciden con las principales exposiciones ganaderas en la región .

Más adelante habrá instancias similares en Buenos Aires, Esteio y Montevideo, como sucede a esta altura del año en cada ejercicio.

En este caso, se trató del encuentro de dirigentes ruralistas realizado teniendo como marco la Expo Paraguay ARP 2026 , que comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el domingo 26 en el Campo de Exposiciones de la Asociación Rural de Paraguay (ARP), en la localidad Mariano Roque Alonso, próximo a Asunción .

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En el encuentro hubo representación de la ARP, Asociación Rural del Uruguay (ARU), Federación Rural del Uruguay (FRU), Confederación de Agricultura y Ganadería del Brasil (CNA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Con el foco en temas de sanidad, se consideró la situación de la fiebre aftosa; el creciente desafío de la garrapata y enfermedades transmitidas por este parásito; y hubo una actualización sobre el plan piloto de control del gusano barrenador del ganado.

En el ámbito comercial se habló sobre la importancia de facilitar y flexibilizar el intercambio de materiales y productos animales entre los socios del Mercosur.

Finalmente, cómo lograr una mayor interacción y una participación más efectiva en las reuniones del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), conformado por los ministros de Agricultura del Mercosur, fue otro de los aspectos considerados.

Acuerdo Mercosur - UE

La reunión también fue propicia, se explicó a El Observador, para que el embajador Didier Olmedo, Representante Permanente de Paraguay ante el Mercosur y presidente de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), realice una presentación sobre el Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE): “Adecuaciones normativas y procedimientos para el aprovechamiento del acuerdo”, haciendo referencia al largo proceso iniciado hace más de 30 años, del cual fue partícipe siendo uno de los negociadores del acuerdo desde sus fases iniciales.

Durante su disertación se refirió a los pasos, requisitos y adecuaciones que deben cumplir los países para beneficiarse del acuerdo, se indicó.

Los representantes de la FARM, además, tuvieron la oportunidad de recorrer la Expo Paraguay ARP, visitar los galpones ganaderos para apreciar la calidad y evolución genética de la ganadería paraguaya y participar del acto de inauguración oficial del evento.

Contexto

La Expo Paraguay ARP 2026 tiene como lema “lo que mueve el país”. El evento, destacó la gremial organizadora que preside Daniel Prieto Davey y que fuen fundada en 1885, representa eso: "Es la muestra más completa de un Paraguay que trabaja, produce y mira para adelante, y en donde toda la economía converge: ganadería, agricultura, industria, comercio, servicios y entretenimiento". La Expo Paraguay, que entre otros atractivos considera la presencia de 2.700 animales, "representa el trabajo, el esfuerzo, la inversión y la capacidad de un país que produce, emprende y avanza", afirmó Prieto Davey.